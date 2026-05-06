Soto del Barco honra al teatro con las Jornadas “Jimi Pérez Lorente”, de entrada gratuita todas las semanas

El teatro conquista Soto del Barco. Como ya es habitual en el mes de mayo, el Teatro Clarín acoge durante las próximas semanas una nueva edición de las Jornadas de Teatro “Jimi Pérez Lorente”, quien fuera alcalde del concejo. Todos los viernes una compañía asturiana pasará por las tablas sotobarquenses para ofrecer un espectáculo diferente. Todas las funciones arrancarán a las 19.30 horas y la entrada es gratuita.

El ciclo empezó el pasado 1 de mayo con la obra “¡Al loro!”, del grupo de teatro San Félix de Valdesoto. Este viernes será el turno de la compañía Kumen y su espectáculo “Tartufo play”, una adaptación de José Ramón López Menéndez a partir del texto original de Molière, dirigida por el propio López Menéndez. La trama gira en torno a Orgón, un burgués devoto que acoge en su casa a Tartufo, un falso hombre piadoso que acaba manipulando a la familia. La obra juega con la hipocresía, la credulidad y el abuso de confianza, manteniendo la base clásica de Tartufo pero en una versión teatral contemporánea.

El 15 de mayo será la compañía Padre Coll y su “Vaya par de dos” la que llegue al Teatro Clarín. La obra narra la historia de dos paisanos que acuden al médico y se enfrentan a problemas típicos de la edad. Ella es una mujer dominante y con carácter, mientras que él es sumiso y “mandilón”, lo que apunta a una comedia de contraste de caracteres. El viernes siguiente, el 22 de mayo, coge el testigo la compañía Maliayo, con el espectáculo “Los colores del miedo”. Esta comedia, escrita y dirigida por Nuria Sánchez, parte de una pregunta sencilla: todos tenemos miedos, pero quizá nunca pensamos de qué color son. A través de seis personajes, la función aborda esos temores con humor, situaciones originales y un tono cercano al surrealismo.

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El grupo de teatro Carbayín llegará a tierras sotobarquenses con “Por un puñado de castañes”. La comedia enfrenta a un cura recién llegado, de ideas más bien izquierdistas, con un alcalde conservador, y desde su primer encuentro saltan chispas. La historia se complica con la intervención de un periodista entrometido que añade más leña al fuego. Los encargados de cerrar las jornadas serán el grupo de teatro Selena con “Aguas de Soto”. La obra tiene como protagonista a Julia, una boticaria que convive con Rafael, su peculiar hermano, y con una tía adicta al juego. Sus conocimientos de plantas y remedios curativos la convierten en una figura muy consultada por la gente del pueblo, aunque quienes acuden a ella suelen tener mucha fe y poco dinero.