Los otros dos asturianos atrapados en el barco del hantavirus también son avilesinos: "Nos encontramos bien"

"Estamos bien y nos encontramos bien". Al otro lado de la llamada -hecha vía Whatsapp- se oye una voz fuerte y firme. Es la de uno de los asturianos atrapados en el MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus que tiene al mundo en vilo. Se trata de un avilesino, que junto a su hijo y al ornitólogo y fotógrafo Daniel López-Velasco, forman el trío de asturianos que embarcaron en Ushuaia, Argentina, para participar en lo que prometía ser una expedición de aventura y naturaleza por el Atlántico que, desgraciadamente, se ha convertido en una pesadilla. "Preferimos no hablar. Los españoles hemos acordado que no vamos a hablar con nadie. Luego ya veremos qué hacemos en conjunto", agrega a LA NUEVA ESPAÑA antes de cortar la comunicación desde una embarcación, que tiene previsto llegar a Tenerife este domingo.

Las palabras trasladadas por el avilesino son prácticamente idénticas a las pronunciadas por el castrillonense López-Velasco, afamado fotógrafo ornitológico e hijo de los prestigiosos bioquímicos Carlos López Otín y Gloria Velasco Cotarelo. López-Velasco forma parte, además, de una reconocida agencia que organiza expediciones para el avistamiento de aves por medio mundo.

Por el momento, tal y como hizo público este jueves la consejera de Salud, Conchita Saavedra, ninguno de los tres asturianos presentan síntomas compatibles con el hantavirus. El barco tiene previsto llegar a Tenerife este domingo. Al día siguiente, el lunes, “probablemente” los viajeros españoles serán trasladados al Hospital Gómez Ulla, de Madrid, donde la idea es que permanezcan, de manera voluntaria, “todo lo que les queda de aislamiento antes de darles el alta”, tal y como explicó la titular de Salud.

“Todos conocemos las situaciones en una crisis sanitaria por un virus, como ya hemos vivido, y en este caso se aplican las máximas medidas de precaución y de aislamiento para evitar que pueda haber algún tipo de transmisión”, justificó la Consejera, que expresó su confianza en que los traslados al Hospital Gómez Ulla “van a hacerse con la máxima seguridad” y que lo mismo sucederá con el ingreso de los pasajeros españoles del hantavirus.

El HUCA, preparado

Saavedra ha confirmado la información anticipada ayer por este periódico, en relación a que el Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) “está preparado con una prueba propia” por si tuviera que hacer detecciones de este virus.

En todo caso, ha indicado la titular de Salud, el plan de Ministerio de Sanidad es que los contactos sean llevados a hospitales que forman parte de la red UATAM (Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel), de la que no forma parte Asturias, si bien el HUCA dispone de una habitación preparada y otras que podrían ser habilitadas en caso de necesidad si fuera necesario.