Avilés presume de inversión privada en el centro de la ciudad: "Estamos en un momento dulce"

Diez millones de euros. Esa es la cifra que el Plan de Barrios tiene previsto movilizar en la zona centro y en el barrio de El Quirinal (Avilés) para seguir consolidando esta área como el corazón de la ciudad. De esos diez millones, más de 3,5 ya se han ejecutado, mientras que entre 2025 y 2026 se impulsarán otros cuatro. Una de las claves del proyecto pasa por la recuperación del patrimonio histórico, gracias a la inversión privada en varios edificios, además de la construcción de 55 viviendas públicas, la renovación del asfaltado y la mejora de la movilidad. “Estamos en un momento dulce. Hay una apuesta de inversión privada en el centro, donde se están rehabilitando varios edificios históricos. Se da la paradoja de que, un siglo después de su creación, se está volviendo a trabajar en ellos”, comentó Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, en un encuentro en el que también participaron Raquel Ruiz (Hacienda), Pelayo García (Movilidad) y Agustín Medina (Servicios Sociales).

Una de las actuaciones más relevantes en estos barrios ha sido la transformación integral de uno de los principales espacios del centro, comprendido entre la plaza de La Merced, la plaza de Pedro Menéndez, el parque del Muelle y la plaza de los Hermanos Orbón. Esta intervención ha permitido generar un entorno más accesible, dinámico y atractivo, tanto para el paseo como para la vida cotidiana y la actividad económica, favoreciendo además la llegada de importantes inversiones privadas como el hotel de cinco estrellas en el Palacio de Josefina Balsera, la rehabilitación del Edificio Colón, el desarrollo del proyecto “Arkuos Marino” en Sabugo o la implantación de la Universidad Nebrija en la ciudad.

De forma complementaria, el proceso de reurbanización se ha extendido a calles como Fernando Morán, Fuero de Avilés o Claudio Luanco, y continuará en los próximos meses con la renovación de asfaltados en José Cueto, Dolores Ibárruri, Fernando Morán, Fuero de Avilés, La Cámara y el pasaje Las Artes. A ello se suma la actuación prevista en la calle Llano Ponte, donde se ampliarán aceras y se habilitarán una nueva marquesina y un carril bus que contribuirán a mejorar la movilidad. En fases posteriores, estas mejoras alcanzarán también a las calles Quirinal, El Fuero, el primer tramo de Cabruñana y el camino situado detrás de la Fundación Hospital de Avilés.

En materia de movilidad sostenible, ya están en servicio los nuevos intercambiadores del parque de Las Meanas y la avenida de los Telares, que forman parte de las inversiones que el Principado está realizando en Avilés. Estas actuaciones incluyen una reordenación integral del entorno del Hospital Universitario San Agustín para facilitar la accesibilidad y el transporte público. Las medidas están financiadas con fondos Next Generation para favorecer la movilidad sostenible en entornos metropolitanos.

Junto a la mejora del espacio urbano, el Plan de Barrios mantiene un firme compromiso con la recuperación del patrimonio. En este mandato se está impulsando la recuperación de un tramo de la muralla de Avilés, mediante el derribo de edificaciones que la ocultaban frente al Centro Niemeyer, una actuación que se completará con la creación de un centro de interpretación de la Muralla de Avilés. A ello se suman las rehabilitaciones ya realizadas en los caños de Rivero y San Francisco.

Esta apuesta por la conservación se acompaña de la mejora de equipamientos públicos clave. En los últimos años se ha actuado en edificios como la Casa de Cultura, el de Servicios Sociales de Galiana, el inmueble municipal de la plaza Santiago López, el antiguo edificio de Correos (hoy Conservatorio Municipal de Música) o la Oficina de Turismo. Actualmente avanzan las obras del Palacio de Fernández Balsera, que se convertirá en un nuevo espacio cultural para la ciudad, y se dotará a El Quirinal de un nuevo punto limpio que aumentará su capacidad con ocho módulos de reciclaje.

El Plan incorpora también actuaciones orientadas a reforzar el tejido social y la actividad comunitaria, como la consolidación del Edificio Fuero como Centro Integral de la Juventud o la creación de un nuevo espacio para la Asociación de Vecinos de Pedro Menéndez.

En materia de vivienda pública, y en colaboración con el Principado de Asturias, se impulsará una actuación en la manzana comprendida entre las calles La Muralla, Los Alas, Jovellanos y Los Alfolíes, donde se construirán 55 viviendas públicas, un aparcamiento subterráneo con 93 plazas y una plaza pública.

El Plan continúa avanzando, además, en la mejora de los equipamientos educativos y deportivos. En el ámbito educativo se contemplan actuaciones en el Colegio Público El Quirinal y mejoras en la escuela infantil del barrio. En el ámbito deportivo se está actuando en la accesibilidad del Complejo Deportivo Avilés, en la renovación de las pistas de La Exposición y en la mejora de los elementos deportivos del parque de Ferrera, a lo que se sumarán próximamente nuevas intervenciones como el alumbrado de la pista de atletismo Yago Lamela o la dotación de un espacio de tenis de mesa en la Pista de La Exposición.

Asimismo, se incluyen actuaciones en los espacios verdes, con la reforma y ampliación del parque de Luz Casanova y nuevas mejoras en el parque de Ferrera, reforzando el compromiso con una ciudad más saludable y sostenible. Del mismo modo, dentro del plan “La Carriona en movimiento” se actuará en la mejora de itinerarios accesibles y permeables del parque de Ferrera.

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También se avanza en el compromiso de Avilés como ciudad amigable con las personas mayores, con inversiones estratégicas para impulsar espacios intergeneracionales. En ese marco se enmarca el nuevo Centro de Atención Diurna Intergeneracional, dentro de la estrategia autonómica CuiDas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU. Este equipamiento ofrecerá una atención profesional de estimulación física, cognitiva y emocional, con la singularidad de ser un espacio intergeneracional para compartir actividades con niños, niñas y jóvenes. Además, se convertirá en el primer Centro de Día público para personas mayores del centro de Avilés.