Detenidos dos hombres por ocho robos con fuerza en domicilios de Avilés y Oviedo

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal especializado en robos con fuerza en viviendas, principalmente, en Avilés. La operación se saldó con la detención de dos hombres el pasado 30 de abril.

La investigación comenzó en mayo de 2025 tras un robo cometido en Avilés. A partir de ese momento, los agentes lograron identificar a varios integrantes de una organización que actuaba de forma itinerante, desplazándose desde distintos puntos de España hasta Asturias para cometer los delitos.

Según las investigaciones practicadas, el grupo había participado en al menos ocho robos con fuerza en domicilios: siete en Avilés y uno en Oviedo. Los detenidos utilizaban los métodos conocidos como “bumping” e “impresioning”, técnicas que permiten abrir determinadas cerraduras en apenas unos segundos y sin causar apenas ruido ni daños visibles. Antes de actuar, realizaban labores de vigilancia para seleccionar las viviendas que se habían marcado como objetivo.

El principal botín que buscaban era dinero en efectivo y joyas. Tras varios meses de investigación, los agentes lograron localizar y detener a dos sospechosos. En el momento de la detención se les intervino el material que utilizaban para abrir las puertas de las viviendas. Uno de los detenidos, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, ingresó en el centro penitenciario de Asturias por orden judicial.

La Policía Nacional recuerda la importancia de reforzar la seguridad en las viviendas para evitar este tipo de delitos. Entre los consejos más importantes: cerrar siempre con llave aunque la ausencia sea corta, no dejar señales visibles de que la casa está vacía y avisar al 091 ante cualquier movimiento sospechoso en portales o viviendas. También se recomienda no publicar viajes en redes sociales en tiempo real y revisar que las cerraduras estén actualizadas frente a técnicas de apertura silenciosa.

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La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y no descarta nuevas detenciones relacionadas con esta organización criminal.