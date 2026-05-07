Los diez trabajadores de CIMISA en Saint-Gobain cuentan con "compromiso" de subrogación

La decena de trabajadores que, en este momento, la empresa Construcciones Industriales, Montajes e Ingeniería (CIMISA) tiene destinados en las instalaciones fabriles de Saint-Gobain Cristalería de Avilés cuentan con el “compromiso” de la multinacional para que la compañía que se haga cargo en el futuro de la tarea que la empresa corverana está realizando en su planta de La Maruca actualmente lo haga también de los trabajadores, es decir, “tienen el compromiso de subrogación”.

Al menos dos empresas asturianas han manifestado su deseo de atender el servicio que oferta la multinacional francesa.

CIMISA lleva décadas realizando tareas de empaquetado de vidrio en las instalaciones avilesinas de la multinacional, sin embargo, esto cambió con el cierre de Sekurit (en la primavera de 2024). Los que vinieron después empezaron a mover calcín y se hicieron cargo de su planta correspondiente.

Los juzgados determinaron que los despedidos como consecuencia del cierre de Sekurit habían sido cedidos de manera ilegal a la empresa principal, es decir, a Saint-Gobain. Es decir, los jueces determinaron que los de CIMISA, perteneciendo a una subcontrata, realizaban tareas que correspondían a la plantilla de la empresa principal. Esto obligaba a la incorporación a la principal y a cambiar la tarea. Se da la circunstancia de que sólo lo han incorporado a dos personas: un trabajador a un paso de la jubilación y un exrepresentante sindical.

En negociaciones

La situación en que se encuentra en este momento CIMISA es negociando un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por extinción de contratos. Todo esto lo quieren hacer dentro de un preconcurso de acreedores, que es la herramienta legal que sirve para renegociar deudas y evitar el cierre definitivo.

El sindicato UGT rechaza este plan porque CIMISA no se quiere hacer cargo de las indemnizaciones correspondientes (quiere mandar a sus empleados al Fogasa). Esta circunstancia dejaría a la plantilla fuera de la lista de los créditos contra la masa: los primeros a pagar en caso de que el preconcurso pase a concurso.

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CIMISA es, por el momento, una empresa que realiza obras industriales completas, incluyendo fabricación de estructuras metálicas y calderería, montajes y mantenimientos en general. Tiene su sede en Rovés, en Trasona. Da empleo, en sus distintas sociedades, a un centenar de trabajadores. Este pasado marzo, parte de su plantilla estaba en Arcelor Avilés, aparte de los Saint-Gobain.