El epidemiólogo López Acuña ve "bajísimo" el riesgo del hantavirus para la población general

Daniel López Acuña participaba estos días en el Festival Internacional de Poesía de Málaga cuando le entraron decenas de llamadas de teléfono. El motivo tiene nombre: hantavirus y apellido, de la variedad andina. El epidemiólogo y exdirectivo de la OMS -que este jueves participa en una jornada sobre salud, humanismo y literatura en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés- considera, con la información que maneja, que el brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius representa un riesgo "bajísimo, prácticamente despreciable" para la población general.

López Acuña subraya que el episodio está probablemente vinculado a la variante andina del hantavirus, endémica en algunas zonas de Sudamérica y caracterizada por una elevada letalidad, de entre el 30 % y el 40 %. Pero a diferencia de otros hantavirus, esta variante puede transmitirse entre personas mediante contacto estrecho. De ahí que no tema a una alta propagación comunitaria, como ocurrió con el virus del covid.

El experto considera probable que los contagios iniciales no se produjeran a bordo del crucero, sino antes del embarque, tras el paso de algunos pasajeros por países sudamericanos, entre ellos Argentina, donde existen áreas endémicas.A su juicio, uno de los elementos más delicados de la crisis ha sido la dificultad diagnóstica. “Tardaron en entender que era hantavirus; no era fácil establecer el diagnóstico”, explica.

Canarias

El epidemiólogo defiende que Canarias es el punto más adecuado para gestionar la respuesta logística y sanitaria al encontrarse entre los puertos más cercanos con capacidad para organizar cuarentenas, evacuaciones y repatriaciones. “Me parece el protocolo adecuado”, señala. Incide, eso sí, en la importancia de que el pasaje pase una cuarentena al tratarse de un virus que tarda tiempo en dar la cara. El especialista considera igualmente que deberían utilizarse herramientas diagnósticas serológicas para complementar el "triaje" clínico y mejorar la identificación de posibles contagios.

Cabos sueltos

En cuanto a una posible predicción de casos, Acuña afirma: “Cruzo los dedos porque los casos no sean más de diez o veinte”. Pero advierte de que persisten numerosas incertidumbres sobre el alcance real de los contactos estrechos mantenidos por los pasajeros y tripulantes durante las escalas del crucero, especialmente en lugares como Santa Elena. “Hay muchos cabos sueltos, muchas ramas y todo un entramado de contactos que todavía se está reconstruyendo”, afirma.

El brote suma ya varios casos confirmados y sospechosos en distintos países, entre ellos Sudáfrica, Países Bajos, Suiza y Singapur, mientras continúan las labores de rastreo epidemiológico.

López Acuña recomienda eso sí que el debate sobre la crisis sanitaria permanezca en el terreno científico y técnico. A su entender, la politización de la discusión “contamina” la comprensión pública del problema y dificulta la comunicación rigurosa sobre riesgos, cuarentenas y medidas preventivas.

Medicina y Humanidades

Acuña habló este jueves inevitablemente del hantavirus, pero también aprovechó su visita a Avilés para reivindicar una mirada humanística de la medicina. Defendió así el valor de la poesía como herramienta para expresar emociones vinculadas a la enfermedad o el cuidado. “La poesía ayuda a registrar emociones y sensaciones”, concluyó el epidemiólogo, también poeta.