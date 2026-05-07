Escalada para fomentar la socialización en los recreos del instituto en Avilés

Hugo Pérez estudia 1º de ESO y fue uno de los primeros en probar la nueva actividad de los recreos de su instituto, el Número 5. “Quería hacer algo especial, me gusta aprender escalada”, señala después de haberse subido a una espaldera del gimnasio del centro. A Redwan Daifi le ocurre algo parecido. “Los recreos me los pasaba hablando en el patio con los amigos, siempre me gustó superar retos y esto, entretiene”, señala.

Pérez y Daifi fueron los primeros “escaladores” de esta propuesta del centro, que nació de una idea de AMPA y que imparte Manolo Taibo, responsable de la sección de Deportes de montaña de la atlética avilesina. El taller se denominaba “Aventúrate” y se ha concebido como una propuesta “no solo de ocio sino también formativa”. “De ahí salió el proyecto de crear un taller multiaventura”, detalla Taibo, que se vale de las espalderas del gimnasio del centro para emular diversos tipos de escaladas como la escalada en bloque, la escalada alpina, la espeleología o el barranquismo, y las vías ferratas. “Esto no es que lo hayamos inventado nosotros, esto existe, pero lo aplicamos en Avilés por primera vez”, señala Taibo, antes de que los primeros alumnos se acercaran a realizar estas actividades en las que se trabaja la coordinación espacial y óculo-manual, la flexibilidad y la fuerza, entre otros. “Es un ejercicio de psicomotricidad aplicada”, detalla.

José Luis Valiña es el jefe del departamento de Educación Física del Número 5 y destaca que esta iniciativa “busca sobre todo la socialización”. “Hay muchos chavales que están, por ejemplo, solos en el recreo, pues esta es una forma de integrarlos en el grupo. Y después, claro, también actividad física, es que pasan muchas horas sentados, no solo las seis horas de clase y después llegan a casa y con los deberes y demás pueden pasar hasta diez o doce horas sentados”, detalla el docente.

Saray Sánchez ya probó la escalada en el rocódromo de Parque Astur y decidió apuntarse a esta nueva iniciativa del centro. A Martina López le parece “interesante” y a Romina Joryeth le pareció una buena manera de pasar los recreos “para probar algo nuevo” porque antes pasa el tiempo interclases “hablando con amigos”. “Esto es divertido, mejor”, señaló.

Taibo, que acudió al instituto acompañado por Sonia Menéndez, entrenadora de Marcha Nórdica de la Atlética, destacó además que esta iniciativa sirve para dar a conocer “deportes que no son los habituales”. "Escalaremos a poca altura", detalló el responsable de Deportes de Montaña de la Atlética, dirigiéndose a los chavales que pasaban de una espaldera a otra y se agarraban a cuerdas como si estuvieran haciéndolo en escarpadas montañas. Las consecuencias del riesgo de caída son mínimas, aun así, se han dispuesto colchonetas como medidas de seguridad.

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La concentración, la ayuda mutua y el compañerismo forman parte de esta actividad nacida para fomentar la inclusión del alumnado y ofrecer una alternativa formativa y de ocio a los chavales del centro, que este jueves sonreían y se esforzaban subiendo y bajando por las espalderas, unos más rápidos que otros, pero con la alegría de probar nuevas experiencias sin salir del centro en el que estudian.