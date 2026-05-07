Las escuelinas del Ayuntamiento de Avilés pasan al Principado: el Pleno aprueba la cesión con peticiones de estabilización para las educadoras

Las escuelinas municipales de Avilés serán gestionadas por el Principado. El Pleno, en sesión extraordinaria, aprobó este jueves, con los únicos votos en contra de Vox, el convenio para la cesión a la administración regional de los centros de 0 a 3 años. Eso sí, los 22 votos a favor del marco regulador, que tendrá una duración de cuatro años prorrogables a otros cuatro, no estuvieron exentos de una importante advertencia por parte de todos los grupos municipales: aclarar y, sobre todo, garantizar el futuro laboral de las educadoras. "Ahora le toca al Principado pasar de las buenas palabras a los hechos".

El debate sobre la firma del convenio con el Principado para la cesión y gestión de las escuelinas, que entre otras cláusulas incluye el abono de un canon anual de 252.662 euros a la administración autonómica para compensar la subrogación del personal o que el Principado deberá asumir el contrato del servicio de comedor, duró apenas 40 minutos. La más combativa fue Arancha Martínez Riola, la portavoz de Vox, única formación que votó en contra del acuerdo. "Constituye una pérdida de soberanía municipal, porque se cede el control de tres escuelas infantiles; es un convenio gravoso, porque seguimos pagando 252.662 euros de canon anual; y genera inseguridad jurídica, porque reconoce que hay causas judiciales abiertas (con las trabajadoras) y que será quien tomó aquellas decisiones quienes asumen esas consecuencias", advirtió Martínez Riola.

En la misma bancada, el PP mostró una postura más conciliadora. Esther Llamazares, la portavoz, ya dijo por delante que iban a votar "sí". "Estamos plenamente a favor de que por fin el Principado asuma su competencia", comenzó la edil, que mostró su preocupación por la situación de las trabajadoras. "Hay que respetar los derechos que tienen adquiridos. El Principado tiene que hacerlo bien y que tiene que unificar sus condiciones en todo Asturias, aunque entendemos que debe haber un periodo de compensación", apuntó Llamazares, que también señaló sus dudas sobre la conservación de los centros: "No queremos que en un futuro haya problemas en una escuelina y la pelota acabe pasando del Ayuntamiento al Principado y viceversa".

En una línea similar se mostró David García, concejal de Podemos, para quien "el éxito o el fracaso (de la transferencia) va a depender de cómo tratemos a las educadoras": "Hacen falta garantías concretas". Y casi lo mismo dijo Agustín Medina, de IU: "Ahora se abre otro objetivo, el de garantizar a las educadoras que no entraron en el proceso de estabilización su plena integración".

El concejal de Educación, el socialista Juan Carlos Guerrero, defendió que el Ayuntamiento no perdía ninguna soberanía con este cambio, ya que los centros seguían siendo de titularidad municipal y que el cambio de gestión, aun teniendo que abonar un canon anual, es beneficioso para las arcas municipales; que el criterio sobre quién debe asumir obras será el de los técnicos municipales -"si es inversión, responsabilidad del Principado, y si es mantenimiento, del Ayuntamiento"-; y que confía en que el Principado realice con garantías y acierto la estabilización de las trabajadoras. "Estoy de acuerdo en que ahora le toca al Principado lleva a hechos las buenas palabras".

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Tras la votación, que respaldó la firma del convenio con 22 votos a favor y dos en contra, cerró la sesión extraordinaria la alcaldesa, Mariví Monteserín, que expresó su satisfacción por el cambio de gestión: "Empezamos prestando el servicio en su día por ser la administración más cercana al ciudadano; lo hicimos con más voluntad que capacidad, pero la gestión de las escuelinas pasará ahora a estar donde tiene que estar: en la consejería de Educación, y eso significa también una cosa importante, que la etapa de 0 a 3 dejará de ser más próxima a una guardería para ser una etapa formativa".