Fallece el sacerdote Víctor Gaínza, una institución en el poblado de Pescadores en Avilés

El sacerdote Víctor Fernández Gaínza ha fallecido este jueves en Avilés a los 87 años de edad.

En noviembre de 2023 presidió ayer su última eucaristía como titular de la parroquia Virgen de las Mareas, en el poblado del Nodo aunque su primera encomienda pastoral, donde permaneció nueve años, fue como coadjutor de San Martín de Pola de Lena, responsabilidad que ejerció hasta el año 1979. Ese año fue nombrado párroco de Nuestra Señora de las Mareas (Avilés), donde permaneció hasta 2023. A lo largo de esos años, también fue Vicearcipreste de Avilés entre 1983 y 1985 y Arcipreste de Avilés entre 1985 y 1988, cargo que volvió a repetir entre los años 1994 y 1997. Entre esos años también fue Miembro del Consejo Pastoral Diocesano, elegido por el señor Arzobispo y entre 2006 y 2009, Miembro electo del Consejo Presbiteral.

Su funeral se celebrará este sábado, 9 de mayo, a las 17 horas en la parroquia de Santo Tomás de Cantorbery de Avilés y será presidido por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

Gaínza, ya jubilado, se instaló en la residencia de mayores San Cristóbal. Como recordaban sus feligreses en aquella última misa, Gaínza se convirtió en toda una institución en el poblado de Pescadores. Fue, de hecho, el párroco de un barrio que creció con el devenir de las olas y con el olor del pescado; en plena posguerra.

Noticias relacionadas

Fernández Gaínza se quedó a las puertas de cumplir seis décadas del ejercicio sacerdotal y fue miembro activo en las actividades de la Semana Santa avilesina y en las celebraciones litúrgicas de San Agustín.