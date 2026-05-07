Fideua de ibéricos, langostinos con papada y carrilleras: la peculiar propuesta gastronómica que arranca este fin de semana en Luanco y Candás

Fideuá de ibéricos, langostinos con papada, saam de papada ibérica… Luanco y Candás pasarán, durante unos días, de su innato espíritu marinero a apostar por la carne. La patronal hostelera del concejo organiza la tercera edición de las jornadas gastronómicas dedicadas a los ibéricos. Este año participarán siete establecimientos —seis de Gozón y uno de Carreño— y el deseo está claro: repetir el éxito del año pasado. La propuesta arranca este viernes y se alargará hasta el domingo 17 de mayo.

“Son unas jornadas totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados. Estamos en Luanco, una villa asociada al mar, pero queremos enseñar que aquí también se puede comer buena carne”, apunta Chus Paradelo, presidente de Otea Gozón, que califica esta propuesta como “un punto de inflexión” antes de una de las joyas de la corona de Luanco: el Festival del Bonito. “A mí, personalmente, me motivan. Es un reto difícil. La primera vez que las hicimos fue un poco locura”, señala el gozoniego, que hace un llamamiento a la gente para que acuda a la villa marinera. “Les esperaremos con los brazos abiertos”, subraya.

Fernando Corral, vicepresidente de Otea a nivel regional, destacó que las del ibérico son las terceras jornadas que se presentan en Luanco, “lo que indica el dinamismo de la hostelería de la zona”. “Este movimiento sigue una línea estratégica fundamental para la comarca: la desestacionalización. Candás y Luanco no necesitan potenciar sus actividades durante los meses centrales del verano, sino impulsar este tipo de acciones que permiten poner en valor los productos turísticos como eje troncal durante todo el año”, remarcó el ovetense, que puso deberes al Ayuntamiento de Gozón. “Queremos reclamar una mayor implicación en todas las reivindicaciones que tienen los hosteleros y los empresarios del turismo en Gozón para poder seguir en esta línea, creciendo y haciendo más cosas a lo largo del año”, afirmó.

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Por su parte, Silverio Suárez, concejal de Educación de Gozón, quiso agradecer a Otea “organizar estas actividades tan importantes en esta época del año, donde es muy difícil sacar a la gente de sus casas para que venga a estos pueblos”.