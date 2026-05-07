La flota vasca se adelanta en la carrera del bonito rumbo a Azores, con Avilés como punto clave de la subasta

Ha comenzado la “carrera del bonito” y, por el momento, han sido cuatro embarcaciones vascas las que se han lanzado a esta aventura comercial cada vez más madrugadora, entre ellas la “Gure Fátima” de Bermeo, asidua al puerto avilesino. A la proa de estos barcos, las Islas Azores, donde las tripulaciones confían en capturar los primeros bonitos de la temporada y ser, también, los primeros que los traigan a puerto para su subasta. Su puerto de referencia todo hace indicar que será una vez más el de Avilés, que se ha encumbrado como capital de esta apreciada especie de alto valor para la flota pesquera. Por el momento no hay fecha de entrada de estos barcos, de los que no ha trascendido si ya llevan bonito en sus bodegas o no.

La flota asturiana, por su parte, no ha salido aún pese a la “pésima” campaña de xarda. Uno de los motivos si no el principal es el alto precio del gasóleo derivado del conflicto bélico en Oriente Medio: el viaje hasta las Azores suma cientos de kilómetros, y la flota carece de cualquier certeza que les asegure el éxito de la marea. Hace cinco años, el gasto por barco bonitero estaba entre 15.000 y 18.000 euros. Las embarcaciones llevan hielo, gasoil por toneladas y víveres para travesías de varios días. Ahora estas cifras se han disparado, según el sector, que no precisa cuánto.

El año pasado fue también un barco bermeano, el “Goinkale”, el que inauguró a finales de abril, como es el caso, la carrera por los primeros bonitos del norte de la costera: tras una marea de 18 días -desde el puerto vizcaíno hasta las Azores hay casi mil millas náuticas–, el "Goienkale" cruzó el primero la línea de meta imaginaria trazada en Avilés, capital bonitera del país. Descargó 600 kilos en la primera subasta de la campaña, la más madrugadora de la historia. Pero el trofeo fue menor al esperado: la primera tina se vendió 120,2 euros el kilo, un precio muy inferior (un 65 por ciento menos) al obtenido en 2024.

Con el paso de las semanas la costera cogió ritmo de crucero, y llegó a septiembre con cupo aún disponible y como una de las mejores campañas de bonito de los últimos diez años para la Nueva Rula de Avilés. En octubre finalmente se cerró la costera con récord histórico al superar los 2 millones de kilos, en concreto 2.030.000 kilos. Esta llamativa cantidad supuso un 43% más de capturas que en 2024 en 5 meses -desde el 12 de mayo al 20 de octubre- por 70 barcos que realizaron 360 ventas por importe total de 8,3 millones de euros. Todas estas embarcaciones procedían de la cornisa cantábrica, de flotas gallegas, asturianas, cántabras y vascas.

Estas cifras confirman la posición dominante de la Rula de Avilés en la costera de bonito, a la cabeza en subastas entre las nueve lonjas asturianas -Gijón, Tapia, Puerto de Vega, Luarca, Luanco, Candás, Llanes y Bustio - que registraron ventas de este apreciado túnido. Ahora las instalaciones de Conde de Guadalhorce se preparan para la venta de los primeros bonitos de 2026. El último precio récord fue de 370 euros por kilo, registrado en 2023.