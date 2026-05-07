Una fuga de gas en Luanco obliga al cierre de negocios y al desalojo de la calle Gijón

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Avilés, han controlado una fuga de gas originada por las obras que se estaban llevando a cabo en la calle Gijón de Luanco. El escape conllevó el cierre momentáneo de varios negocios de este tramo de calle, así como la prohibición del paso a peatones durante buena parte de la mañana. No hubo que lamentar heridos.

Según detallaron desde la Policía Local, operarios de la empresa adjudicataria de esas obras advirtieron de la rotura de una tubería de gas como consecuencia de los trabajos. Fue entonces cuando los agentes se desplazaron a la zona y, como medida de precaución, pidieron a los vecinos de los portales de la zona que no salieran a la calle. La medida también afectó a los establecimientos de la calle en la que está ubicada el Museo Marítimo. Todo eso ocurrió mientras llegaban los bomberos, quienes colocaron dos acortinadores de agua pulverizada para mitigar los riesgos de la nube de gas.

Dada la cercanía de la fuga con el colegio de La Canal, el centro también recibió un aviso para que, también por prevención, evitara salir al patio mientras se solucionaba la fuga. Apenas afectó al desarrollo normal del aula, salvo que en todo momento deberían estar todas las ventanas cerradas, según detallaron desde el centro educativo: "No nos afectó ni siquiera a la hora del recreo", apuntaron.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 09:37 horas. En la llamada indicaban que estaba saliendo gas en la calle tras haber picado una tubería durante la realización de unas obras. La Sala 112 del SEPA activó una dotación de bomberos del parque avilesino que, de camino al lugar, pidió que la Policía Local acordonase la zona. Tras llegar al incidente, informaron que el escape era grande, por lo que la Policía Local procedió a desalojar toda la calle mientras los efectivos buscaban las llaves de paso.

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A las 11:03 horas comunicaron que el escape estaba controlado. Tras verificar que ya no había peligro realizando mediciones con el explosímetro, los efectivos se retiraron para regresar al parque de bomberos de Avilés. El incidente, por protocolo, también se puso en conocimiento del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).