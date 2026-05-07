El precio de la vivienda en Avilés (más barata que en Oviedo y Gijón), clave en el repunte de población de Avilés, según los expertos

Avilés gana población. Pese a que el saldo vegetativo es negativo, porque el número de fallecimientos triplica al de nacimientos, la comarca crece en habitantes porque el saldo migratorio sí es positivo, una circunstancia que los expertos achacan, fundamentalmente, al precio de la vivienda. "Los pisos en Avilés son todavía más baratos que Oviedo y Gijón, y eso está haciendo que la gente prefiera vivir aquí", apuntan.

Para Ícaro Obeso, profesor de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Oviedo, la atracción de población de la comarca no tiene un trasfondo laboral. "La mayoría de gente viene a trabajar al sector servicios; no hay ahora un proyecto industrial, como pudiera ser el de Sunwafe, previsto para la Zalia, o algún gran proyecto de Defensa, que realmente pueda atraer nuevos vecinos", apunta el experto.

Por este motivo, Obeso apunta más hacia la cuestión de la vivienda. "El precio en Avilés es más barato que en otras zonas del centro de Asturias. Además, con la pérdida de población de los últimos años, tiene que haber pisos vacíos que favorecen la acogida de esa gente que viene de fuera", razona el geógrafo, que destaca el funcionamiento del programa Avilés Alquila, del que, sostiene, genera una acción pública "que ayuda a las personas más vulnerables, en gran parte inmigrantes, el 44%, según las estadísticas, a encontrar un hogar".

Una visión muy similar tiene el sociólogo Arsenio Valbuena, para quien el incremento de población de la comarca avilesina no está relacionado directamente con la situación del mercado laboral. "El empleo que se crea aquí no atrae a vivir a la gente de otros puntos de Asturias. Voy a poner el caso paradigmático de DXC. Tenía unos 2.500 empleados, la mayoría de ellos eran informáticos y vivían en Gijón, Oviedo y alrededores. Ninguno de esos se traslada a vivir a Avilés. Puedes captar alguno que proceda, por ejemplo, de Luarca, y acabe eligiendo Avilés, pero no es lo habitual", argumenta.

Para Valbuena, el aumento de población de la comarca se debe, sobre todo, a la concentración urbana, el trasiego de población de las zonas rurales a la ciudad. "La cercanía a los servicios hace que mucha gente prefiera vivir aquí que en el campo", abunda el sociólogo, sobre una decisión en la que, dice, también pesa en cierto modo el precio de la vivienda en Avilés. "Es cierto que es más bajo que en Oviedo y Gijón, pero porcentualmente, teniendo en cuenta los salarios, el esfuerzo que requiere es igual o superior que en esas ciudades", sostiene Valbuena, quien vaticina que si el precio de la vivienda sigue en aumento, probablemente beneficiará a los concejos de Corvera y Castrillón, "donde seguirá siendo un poco más barato que en Avilés".