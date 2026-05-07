El Quirinal, sede del baloncesto regional adaptado

El complejo deportivo del Quirinal acogió este jueves una jornada de baloncesto adaptado, que contó con la presencia de 482 deportistas y un total de 32 equipos pertenecientes a 22 entidades. La competición se desarrolló en dos cuadros de competición: la categoría abierta o competitiva y la categoría adaptada o participativa, para así facilitar la oportunidad de competir a todos los deportistas con discapacidad intelectual.

En la prueba de baloncesto de categoría masculina, el pódium fue para Sanatorio Marítimo, Don Orione y Dedis-Rey Aurelio; mientras que el femenino tuvo de campeonas a Sanatorio Marítimo, plata para Dedis-Rey Aurelio y bronce para CAI Naranco.

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En el concurso de tiros libres, el primer puesto fue para Enrique Ordieres y Lucía Viejo (Vegapresas), segundos fueron Jeremi Rua (CAI Cabueñes) y Hadja Krotoum (Fundación Vinjoy), y terceros Aitor Baz (Dedis-Rey Aurelio) y Vera Álvarez (Fundación Vinjoy).