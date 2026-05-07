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El Quirinal, sede del baloncesto regional adaptado

La cita contó con casi medio centenar de participantes

Participantes en la jornada de baloncesto adaptado en el complejo deportivo del Quirinal.

Participantes en la jornada de baloncesto adaptado en el complejo deportivo del Quirinal.

I. G.

Avilés

El complejo deportivo del Quirinal acogió este jueves una jornada de baloncesto adaptado, que contó con la presencia de 482 deportistas y un total de 32 equipos pertenecientes a 22 entidades. La competición se desarrolló en dos cuadros de competición: la categoría abierta o competitiva y la categoría adaptada o participativa, para así facilitar la oportunidad de competir a todos los deportistas con discapacidad intelectual.

En la prueba de baloncesto de categoría masculina, el pódium fue para Sanatorio Marítimo, Don Orione y Dedis-Rey Aurelio; mientras que el femenino tuvo de campeonas a Sanatorio Marítimo, plata para Dedis-Rey Aurelio y bronce para CAI Naranco.

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En el concurso de tiros libres, el primer puesto fue para Enrique Ordieres y Lucía Viejo (Vegapresas), segundos fueron Jeremi Rua (CAI Cabueñes) y Hadja Krotoum (Fundación Vinjoy), y terceros Aitor Baz (Dedis-Rey Aurelio) y Vera Álvarez (Fundación Vinjoy).

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