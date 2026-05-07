Víctor Fernández Gaínza muere en el hospital de Avilés a punto de celebrar sesenta años como cura

El histórico sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora de las Mareas ha muerto en Avilés: Don Víctor José Fernández Gaínza tenía 86 años y una vida larga desarrollada -buena parte de ella- en la parroquia del Nodo a donde había llegado en 1979 y de donde se había jubilado hace apenas tres años: más de cuatro décadas en el barrio marinero que tomó el relevo al suyo de origen porque Gaínza era un sabuguero de raíces tan profundas como para imprimir carácter en todos cuantos le rodearon en su vida: los feligreses del barrio, pero también sus alumnos del IES del Cristo, en Luanco. Allí enseñó Lengua y Literatura y al decir de quienes le conocieron despertó la curiosidad de muchos en lengua hebrea, que había materializado en una colección de biblias que pocos podían lucir como él.

Gaínza formá parte de una división de curas de memoria larga en la comarca: aquellos que hicieron la transición en la ciudad y dejaron huella.

Fue vicearcipreste en 1983, luego sus compañeros le nombraron arcipreste en dos ocasiones más (1988 y 1994). Joaquín Manuel Serrano Vila, el cura de San Félix de Lugones, recordó a don Víctor como “sacerdote inteligente, serio, lúcido y de ideas claras. Vivió siempre muy unido a su familia, en especial a su madre y su hermana. Sus años en su primer destino en Pola de Lena junto al también malogrado párroco don Leoncio Díez, los aprovechó para ampliar estudios en la Universidad de Oviedo, licenciándose en Filología. Su vocación por el estudio, la cultura y el saber le empujó a introducirse en el campo de la docencia. En 1979 solicitó ser trasladado a Avilés o su entorno para estar cerca de su familia, y así fue enviado a la parroquia de Las Mareas en el barrio de El Nodo".

David Cuenca, el actual arcipreste, destacó el carácter "superservicial" de Fernández Gaínza. "Estaba para todo lo que necesitaras" , subrayó el también cura de La Magdalena.

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Don Víctor Gaínza murió en el hospital de Avilés donde, precisamente allí, ejerció como capellán durante muchos años, una responsabilidad que también hizo suya para las Siervas de Jesús de la Caridad. Había nacido en Los Telares en 1939, se ordenó en 1967, se jubiló en 2023.