Cae en Avilés una pareja que se dedicaba a robar trasteros por Asturias: se habían llevado un patinete eléctrico, herramientas, maletas...
La colaboración ciudadana, clave para arrestar a los ladrones, que habían cometido delitos similares en Oviedo
Detenida en Avilés una pareja que se dedicaba a robar trasteros de garajes comunitarios por Asturias. Los arrestados, con antecedentes recientes por delitos similares cometidos en Oviedo, han pasado a disposición judicial.
La actuación policial tuvo lugar el 2 de mayo. Fue ese día cuando los agentes recibieron la llamada de un vecino que avisaba de haber visto a dos personas saliendo de unos garajes cargadas con objetos y con una actitud sospechosa. La rápida intervención de los agentes, sumada a la precisa descripción aportada por el ciudadano, permitió que los policías pillasen poco menos que con las manos en la masa a los delincuentes.
En el momento en el que fueron sorprendidos por los agentes llevaban encima varios objetos de los que no pudieron confirmar la procedencia, confirmándose su origen ilícito. Por este motivo, ambos fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Río San Martín. Las pesquisas policiales permitieron identificar a los propietarios de los objetos robados, que pudieron recuperarlos tras presentar la correspondiente denuncia. Ambos fueron puestos a disposición judicial en Avilés.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Avilés por una multitudinaria pelea en pleno centro: puñetazos en un paso de cebra, gritos de '¡policía!' y un joven reducido por los agentes
- Lidia Solís, camionera asturiana de 32 años: 'Gasto 7.000 euros al mes en gasolina, salgo de casa un lunes y no vuelvo hasta el sábado
- Habla uno de los asturianos atrapados en el crucero del hantavirus: 'Estamos bien, que es lo importante
- “Quería alejarme de un gran hospital”: un MIR de élite apuesta por el San Agustín de Avilés
- Los otros dos asturianos atrapados en el barco del hantavirus también son avilesinos: 'Nos encontramos bien
- Luz verde a un nuevo supermercado en Piedras Blancas
- Avilés despide a Marcos 'el Figu', uno de los personajes más icónicos de la hostelería de la villa
- La empresa corverana de montajes Cimisa propone un despido masivo de toda su plantilla y el preconcurso de acreedores