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Cae en Avilés una pareja que se dedicaba a robar trasteros por Asturias: se habían llevado un patinete eléctrico, herramientas, maletas...

La colaboración ciudadana, clave para arrestar a los ladrones, que habían cometido delitos similares en Oviedo

Efectos sustraidos por los ladrones

Efectos sustraidos por los ladrones / CNP

A. de la Fuente

Detenida en Avilés una pareja que se dedicaba a robar trasteros de garajes comunitarios por Asturias. Los arrestados, con antecedentes recientes por delitos similares cometidos en Oviedo, han pasado a disposición judicial.

La actuación policial tuvo lugar el 2 de mayo. Fue ese día cuando los agentes recibieron la llamada de un vecino que avisaba de haber visto a dos personas saliendo de unos garajes cargadas con objetos y con una actitud sospechosa. La rápida intervención de los agentes, sumada a la precisa descripción aportada por el ciudadano, permitió que los policías pillasen poco menos que con las manos en la masa a los delincuentes.

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En el momento en el que fueron sorprendidos por los agentes llevaban encima varios objetos de los que no pudieron confirmar la procedencia, confirmándose su origen ilícito. Por este motivo, ambos fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Río San Martín. Las pesquisas policiales permitieron identificar a los propietarios de los objetos robados, que pudieron recuperarlos tras presentar la correspondiente denuncia. Ambos fueron puestos a disposición judicial en Avilés.

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