Cruz Roja celebra su día internacional en Avilés mostrando su amplio abanico de servicios

Cruz Roja salió este viernes por la mañana a la calle. Celebró su día internacional en la plaza del Ayuntamiento de Avilés y detalló a la ciudadanía buena parte de las actuaciones que desarrolla este colectivo en la ciudad así como la labor que prestan los voluntarios de la entidad que en la ciudad preside Begoña González.

El trabajo de esta entidad abarca numerosos frentes desde la atención a jóvenes, a mayores y también la formación para el empleo, talleres de primeros auxilios y otras acciones que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo, de las más vulnerables. Varios puestos informativos tuvieron que situarse bajo los soportales de la casa consistorial dada la lluvia caída.