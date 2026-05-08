Algunos de los mejores quesos de España se podrán comer en Avilés entre el 22 y el 24 de mayo

La Feria del Queso y el Vino reunirá en Avilés a algunas de las mejores queserías deAsturias y de España con un total de 36 participantes de las cuales 25 serán queseros asturianos y 11 nacionales procedentes de 6 comunidades autónomas. Además participan 14 vinaterías y dos panaderías de la región en una cita que se celebrará del viernes 22 al domingo 24 de mayo en la pista de la Exposición.

Se podrán degustar más de un centenar de quesos de diferentes tipos algunos con denominación de origen protegida, como los asturianos Afuega l'Pitu, Casín, Gamonéu y Cabrales; el cántabro Quesuco de Liébana; o el gallego San Simón da Costa. También habrá quesos asturianos reconocidos como Peñamellera-Cueva Llonín, Ovín, La Peral y Taramundi.

Quesos elaborados a partir de leches de vaca, cabra y oveja, algunos pasteurizados y otros de leche cruda, en formatos clásicos y otros más innovadores elaborados con ingredientes especiales como la sidra o los arándanos. Una feria que se completa con otros productos lácteos como la torta de Barros, los quesos frescos (requesón), los yogures y los dulces como el arroz con leche.

Y para redondear la experiencia, todos estos sabores podrán maridarse con vinos seleccionados de 14 vinaterías asturianas, once de ellas de Avilés.

Los horarios de apertura al público durante las tres jornadas varían según si se trata de queserías (de 11.30 a 15.30 y de 17.30 a 22.00 horas) o de vinaterías (de 11.00 a 24.00 horas, ininterrumpidamente). El domingo 25, los horarios de cierre se adelantan a las 21.00 horas, en el caso de las queserías, y a las 22.00 horas en el caso de las vinaterías. Como novedad, en esta edición las queserías podrán permanecer abiertas al medio día de manera ininterrumpida, si lo desean.

Como complemento, el sábado 23, a partir de las 12.00 horas, se entregará el diploma al mejor queso de la feria en la sala de actos del centro de mayores de Las Meanas. Y además habrá dos catas con entrada libre hasta completar aforo en este mismo espacio, el sábado 23 y el domingo 24.