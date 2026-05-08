El día de la Mujer rural de Corvera será el próximo 16 de octubre en Cancienes

El Ayuntamiento de Corvera ha celebrado esta mañana una nueva reunión de trabajo con las asociaciones vecinales de las parroquias rurales del concejo para continuar avanzando en la organización de la gala “Mujer Rural 2026”, que se desarrollará el próximo 16 de octubre en el Teatro La Lechera de Cancienes. El encuentro ha estado presidido por la concejala de Igualdad, Marimar García, y ha servido como nueva toma de contacto con las asociaciones de Molleda, Villa, Solís y Cancienes para seguir perfilando los detalles de una iniciativa que nació el pasado año con vocación de continuidad y que busca reconocer y visibilizar el papel de las mujeres del entorno rural de Corvera. En esta edición corresponde a las parroquias de Villa y Molleda proponer a las mujeres galardonadas, tomando el relevo de Cancienes y Solís, protagonistas en la edición inaugural.

Durante la reunión las asociaciones han trasladado al Ayuntamiento los nombres propuestos de mujeres homenajeadas en esta edición, uno de los aspectos centrales de la organización de la gala. Los nombres han sido aceptados y, próximamente, se harán públicos. Asimismo, se han abordado distintos elementos relacionados con el desarrollo del acto, como las actuaciones musicales, la conducción de la ceremonia y la programación general del evento.

La gala “Mujer Rural 2026” se celebrará el viernes 16 de octubre en el Teatro La Lechera de Cancienes, espacio que ha sido consolidado como sede estable de este reconocimiento tras la buena acogida registrada en la primera edición.

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"La importancia de seguir reforzando el compromiso institucional con la visibilización de la mujer rural y de mantener una colaboración estrecha con las asociaciones vecinales para impulsar iniciativas participativas y cercanas a la realidad de las parroquias del concejo", señaló la concejala de Igualdad, Marimar García. que resaltó además que esa jornada pretende consolidarse dentro del calendario institucional y social del municipio "como un espacio de reconocimiento, memoria y puesta en valor de las mujeres rurales”.