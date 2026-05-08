Javier Cámara, estrella de la próxima edición de la Cátedra de Cine de Avilés

Javier Cámara será la gran estrella de la próxima edición de la Cátedra de Cine. El actor, ganador de dos Goya, participará en un encuentro con el público que tendrá lugar en el teatro Palacio Valdés el 15 de mayo (20.00 horas). La entrada será libre hasta completar aforo.

En el encuentro, el actor, protagonista de filmes como "Vivir es fácil con los ojos cerrados", "Truman" o "Hable con ella", conversará con la periodista y subdirectora de la Cátedra de Cine de Avilés, Paula Ponga, en lo que será una oportunidad para aproximarse a una de las figuras clave del audiovisual y de la escena teatral españoles.

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Con esta actividad, destacan desde la Universidad de Oviedo, la Cátedra de Cine retoma su apuesta por el diálogo entre profesionales del mundo del audiovisual y el público; y que verá continuidad en las próximas semanas con más iniciativas organizadas por la institución avilesina.