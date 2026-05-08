La Maestros Industriales distinguen a los mejores expedientes de FP de la comarca de Avilés

El Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés (CIFP de Avilés) acogió este viernes la ceremonia de entrega de premios a los mejores expedientes de los ciclos de FP del curso 2024-25 en la comarca de Avilés, a cargo de la Asociación de Maestros Industriales. En total, se otorgaron premios a 26 alumnos de distintas especialidades, así como siete reconocimientos al mejor expediente de cada centro educativo de la comarca.

Los galardonados por parte del CIFP de Avilés fueron Marta Lombardero (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma), Daniela Esteve y M.ª Covadonga Fulguerías (Administración y Finanzas), Hugo Vázquez (Sistemas Electrotécnicos y Automatizados), Aimar Fernández (Automatización y Robótica Industrial), Iara Zas (Sistemas de Telecomunicación e Informáticos), Irene Fernández (Construcciones Metálicas), Diego Castro (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma), Iván Rodríguez y Sergio Saavedra (Desarrollo de Aplicaciones Web), Sergio Rodríguez y David Grabiel (Automoción), Jennifer Soage (Estilismo y Dirección de Peluquería), David Llaneza (Administración de Sistemas Informáticos en Red), Marino Areces (Mecatrónica Industrial), Olaya González (Laboratorio de Análisis y Control de Calidad) y David Fernández (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma).

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Los premiados del IES La Magdalena fueron Carlos Adrián Fernández (Guía, Información y Asistencia Turística) y María Curiel (Agencia de Viajes y Gestión de Eventos). Por parte del IES Carreño Miranda, los premios recayeron en Airana Merino (Integración Social) y M.ª Teresa Roca (Educación Infantil). Del IES Menéndez Pidal, los elegidos son Irene García (Marketing y Publicidad), Jiakang Chen (Gestión de Ventas y Espacios Comerciales) y Francisco Braña (Actividades Comerciales). Del IES de Pravia, los ganadores fueron Diego Martínez (Dirección de Cocina) y Marta García (Administración y Finanzas).