Meyran, presidente de ArcelorMittal España: “La descarbonización pasa por la electricidad, si no favorecemos la electricidad, poco podemos hacer”

“La descarbonización pasa por la electricidad, si no favorecemos la electricidad poco podemos hacer”, señaló Philippe Meyran, el presidente de Arcelor Mittal España, que participó, junto a José Olay, de Chernours, ayer en la jornada “Comarca de Avilés: El corazón de la industria”, un seminario que organizó el Partido Popular (PP) en el salón de actos de la Cámara de Comercio y que sirvió para conocer el estado de salud del sector secundario y también para proponer las soluciones para su futuro más inmediato.

“La tecnología de los hornos eléctricos existe desde hace más de cien años, si no se utiliza es por una razón sencilla: es que es más costoso que el horno alto. Tenemos una tecnología que es más cara: ¿Qué industrial va a invertir para producir más caro y vender al mismo precio? Nadie”. Meyran explicó que el único modo de salir “de este círculo” lo pone “el poder político”, que puede influir aplicando la regulación. “Puede decir que los puentes tengan un tanto por ciento de acero verde para crear la demanda, pero también pueden regular el precio de la energía”.

Meyran explicó: “Los últimos quince años han sido de muerte lenta: en 2012 había un 22% de importación de acero en España, el año pasado, más del 50%. Cada año, un poco peor que el año anterior. Esto venía de que en Europa teníamos ideas muy bonitas, pero eran limitadas al continente y no había más allá: parecía un poco que éramos los osos amorosos en Jurassic Park, pero esto ha cambiado: se han puesto en marcha medidas de salvavidas “porque estábamos compitiendo desde el punto de vista más débil”.

El presidente de la siderúrgica dijo: “Necesitamos varias cosas para sobrevivir. Necesitamos estar en un nivel de competitividad compatible, pero también necesitamos que nuestros clientes puedan sobrevivir”. Y añadió: “Creo que para nosotros lo más importante es saber cómo podemos asegurar que no solamente protegemos la industria de base, sino que protegemos la totalidad de la industria en Europa”.

Mina, futuro

José Antonio Sáenz de Santamaría, que es geólogo y está jubilado, cargó contra las políticas que han enterrado las materias primas minerales bajo tierra: “El carbón es el mineral de futuro”, señaló y luego añadió: “Todo lo que no nace o no germina, sale de la mina”.

Al respecto del primer punto señaló la circunstancia de que China “se haya planteado levantar térmicas por todo el país”, circunstancia opuesta a lo que sucedió en Asturias. “Donde ya no hay ninguna”. Y luego puso un ejemplo: “Con antracita se puede hacer grafito artificial, que es un elemento que sirve para las baterías”. Así que, dijo: “Hunosa, bien explotada, podría ser rentable”.

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Javier Fernández Font, el director general de Alusín Solar, y candidato a la presidencia de la Cámara de Avilés, puso el foco en el desarrollo del sector renovable: “Necesitamos potenciar y acelerar el almacenamiento de energía”. Y eso se hace, precisamente, incorporando baterías.