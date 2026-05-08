Miguel Solís Santos, homenajeado el día de les Lletres en Avilés: "Siguiremos falando, escribiendo y suañando n'asturianu"

Miguel Solís Santos cumple 70 años el día de les Lletres asturianes y lo celebró en la Casa conceyu, que es como en asturiano se llama al edificio consistorial. Avilés le rindió un homenaje por su compromiso con la llingua asturiana. El profesor jubilado, dibujante, biólogo y demás hizo extensivo ese homenaje a todo el movimiento de recuperación y reinvindicación lingüística desde hace 52 años, con la "revolución" que inició "Conceyu Bable" como hito del asturianismo contemporáneo. "Siguiremos falando, glayando, escribiendo, suañando, cantando y dibuxando n'asturianu", señaló para exponer como se ha de mantener la llingua asturiana "otros milenta años más" después de reclamar la "oficialidá" y recordar una recogida de firmas en agosto de 1975 en la feria del ganado de Avilés en la que él y un grupo de "llocos" reclamaban "bable nes escueles".

El homenaje fue institucional y por eso intervino la alcaldesa, Mariví Monteserín, pero también lo hicieron amigos y compañeros en la lucha por la "dignificación" de la lengua autóctona. También actuaron Maxi Compán y Rafa Kas que pusieron la nota musical a un acto celebrado en el salón de la recepciones y conducido por la concejala de Normalización Llingüística, Ana Solís.

Avilés. Homenaje al escritor y dibujante Miguel Solís Santos / "Iyana Dominguez Allende"

Monteserín se subió al estrado, felicitó al homenajeado y le recordó que "igual hay que ir pensando en otra edición más" de "La Hestoria d'Avilés", el cómic de Solís Santos que lleva tres ediciones y la primera fue en 1985. Por aquel entonces, la Alcaldesa era concejala de Juventud. En aquel momento, indicó la regidora, comenzaba la recuperación del patrimonio histórico de la ciudad "y en ese proceso fue muy importante el acompañamiento de personas como Miguel". "Avilés tiene el documento más importante y a la persona más importante: el fuero -que es el primer documento catalogado en asturiano- y a Miguel", indicó entre risas de los asistentes.

La escritora Susana Sela leyó precisamente un escrito sobre el fuero incluido por el homanejado en "La Hestoria d'Avilés" y Xune Elipe, vocalista de "Dixebra" y amigo, tildó a Solís Santos de "referente" equiparable a otros autores avilesinos en asturiano como Bernardino Guardado, Marcos del Torniello y Matilde de Soignie, entre otros, no sin antes repasar "Los cuentos del Ñuberu", otro de los referentes bibliográficos de una figura "relevante na cultura del país".

Avilés. Homenaje al escritor y dibujante Miguel Solís Santos / "Iyana Dominguez Allende"

Xosé Ramón Iglesias, secretario de la Academia de la Llingua asturiana cogió el testigo de Elipe para referirse a "Los Cuentos del Ñuberu", a los que se refirió como una de las mayores contribuciones a la normalización del asturiano junto a los proyectos musicales "Seliquín" y "Xentiquina". Por eso la Academia, indicó, reeditó esa obra recientemente. Es más, enfatizó que Solís Santos fue uno de los primeros académicos de la Llingua para finalizar con una lectura del "Ñuberu y la paz". El secretario del IES Carreño Miranda, Víctor Carreño, tildó al homenajeado como "El último humanista". Destacó su condición de sabuguero, biolólogo, pintor, ilustrador, académico y profesor y ensalzó el papel de Solís Santos como docente y compañero en el instituto.

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La concejala de Normalización, Ana Solís, introdujo al homenajeado y destacó su "resistencia" y "cerebro revoltoso" y su defensa de la llingua asturiana. Miguel Solís Santos cerró el acto con un breve discurso en el que habló de Napoleón, habló de la "nueche cultural" para referirse al franquismo y dibujó con palabras a la lengua asturiana vista por sus detractores como "la muyer barbuda de los circos y xuegos florales". Animó al uso de la llingua asturiana y reivindicó que Asturias vive en una excepcionalidad con respecto al resto de comunidades autónomas al contar con idioma propio y no ser oficial. Maxi Compán y Rafa Kas cerraron el acto en el salón de recepciones. Después, la foto de rigor en las escalares del Ayuntamiento con el homenajeado y los participantes en el acto y con una reivindicación de la Oficialidá de la llingua asturiana, justo en el momento en que representantes de Vox entraban en el consistorio.