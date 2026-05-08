Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Salesianos Santo Ángel celebra la graduación de su promoción de Bachillerato

El colegio celebra la graduación de una promoción de Bachillerato con un acto institucional y una eucaristía para despedir su etapa formativa.

Foto de familia del alumnado del colegio Salesianos Santo Ángel durante la fiesta de graduación.

Foto de familia del alumnado del colegio Salesianos Santo Ángel durante la fiesta de graduación.

I. G.

Avilés

El colegio Salesianos Santo Ángel celebró este viernes la ceremonia de graduación de otra promoción de Bachillerato marcando el final de su etapa escolar en el centro. La actividad comenzó con una eucaristía en la parroquia Virgen de las Mareas y concluyó con un acto institucional en el salón de actos del centro que sirvió para homenajear la trayectoria de los jóvenes que ahora inician su etapa universitaria y profesional.

Según detallan desde el centro educativo, el acto académico se caracterizó por un profundo sentimiento de gratitud y pertenencia a la familia salesiana. Durante la ceremonia, los tutores hicieron entrega de las tradicionales orlas a los graduados "en un ambiente de cercanía y reconocimiento al esfuerzo realizado". Las intervenciones de alumnos, padres y profesores subrayaron el vínculo generado durante años, especialmente en el caso de aquellos estudiantes que iniciaron su escolarización en el centro desde los dos años.

Iban Segura, director del colegio, dirigió unas palabras a los jóvenes y destacó "la importancia de la formación recibida en el centro como base para afrontar un futuro lleno de oportunidades, en el que ellos son los protagonistas". La cita contó además con la proyección de un vídeo conmemorativo que recorrió la historia personal y académica de la promoción.

Noticias relacionadas

El centro quiso recordar al alumnado que abandona el centro que "seguirán siendo de la gran familia salesiana con todo lo aprendido y vivido en estas aulas". "Salesianos Avilés mantendrá siempre sus puertas abiertas", destacaron desde el colegio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Avilés por una multitudinaria pelea en pleno centro: puñetazos en un paso de cebra, gritos de '¡policía!' y un joven reducido por los agentes
  2. Lidia Solís, camionera asturiana de 32 años: 'Gasto 7.000 euros al mes en gasolina, salgo de casa un lunes y no vuelvo hasta el sábado
  3. Habla uno de los asturianos atrapados en el crucero del hantavirus: 'Estamos bien, que es lo importante
  4. “Quería alejarme de un gran hospital”: un MIR de élite apuesta por el San Agustín de Avilés
  5. Los otros dos asturianos atrapados en el barco del hantavirus también son avilesinos: 'Nos encontramos bien
  6. Luz verde a un nuevo supermercado en Piedras Blancas
  7. Avilés despide a Marcos 'el Figu', uno de los personajes más icónicos de la hostelería de la villa
  8. La empresa corverana de montajes Cimisa propone un despido masivo de toda su plantilla y el preconcurso de acreedores

Salesianos Santo Ángel celebra la graduación de su promoción de Bachillerato

La XXII Feria del Vehículo de Ocasión de Asturias llega a La Magdalena con 350 coches el primer fin de semana de junio

La XXII Feria del Vehículo de Ocasión de Asturias llega a La Magdalena con 350 coches el primer fin de semana de junio

El coreógrafo Antonio Najarro, que actúa esta sábado en el Palacio Valdés: "Lo que ocurre, sobre todo en España, es que le falta mucha visibilidad a la danza española"

El coreógrafo Antonio Najarro, que actúa esta sábado en el Palacio Valdés: "Lo que ocurre, sobre todo en España, es que le falta mucha visibilidad a la danza española"

Los usuarios de Vinjoy y el CAI de Villalegre se "expanden" por la Factoría Cultural gracias a su arte

Los usuarios de Vinjoy y el CAI de Villalegre se "expanden" por la Factoría Cultural gracias a su arte

El día de la Mujer rural de Corvera será el próximo 16 de octubre en Cancienes

El día de la Mujer rural de Corvera será el próximo 16 de octubre en Cancienes

Castrillón cambia las vacas por los perros por San Isidro: esta es la programación de las fiestas del concejo

Castrillón cambia las vacas por los perros por San Isidro: esta es la programación de las fiestas del concejo

Miguel Solís Santos, homenajeado el día de les Lletres en Avilés: "Siguiremos falando, escribiendo y suañando n'asturianu"

Miguel Solís Santos, homenajeado el día de les Lletres en Avilés: "Siguiremos falando, escribiendo y suañando n'asturianu"

Cae en Avilés una pareja que se dedicaba a robar trasteros por Asturias: se habían llevado un patinete eléctrico, herramientas, maletas...

Cae en Avilés una pareja que se dedicaba a robar trasteros por Asturias: se habían llevado un patinete eléctrico, herramientas, maletas...
Tracking Pixel Contents