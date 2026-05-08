Salesianos Santo Ángel celebra la graduación de su promoción de Bachillerato

El colegio Salesianos Santo Ángel celebró este viernes la ceremonia de graduación de otra promoción de Bachillerato marcando el final de su etapa escolar en el centro. La actividad comenzó con una eucaristía en la parroquia Virgen de las Mareas y concluyó con un acto institucional en el salón de actos del centro que sirvió para homenajear la trayectoria de los jóvenes que ahora inician su etapa universitaria y profesional.

Según detallan desde el centro educativo, el acto académico se caracterizó por un profundo sentimiento de gratitud y pertenencia a la familia salesiana. Durante la ceremonia, los tutores hicieron entrega de las tradicionales orlas a los graduados "en un ambiente de cercanía y reconocimiento al esfuerzo realizado". Las intervenciones de alumnos, padres y profesores subrayaron el vínculo generado durante años, especialmente en el caso de aquellos estudiantes que iniciaron su escolarización en el centro desde los dos años.

Iban Segura, director del colegio, dirigió unas palabras a los jóvenes y destacó "la importancia de la formación recibida en el centro como base para afrontar un futuro lleno de oportunidades, en el que ellos son los protagonistas". La cita contó además con la proyección de un vídeo conmemorativo que recorrió la historia personal y académica de la promoción.

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El centro quiso recordar al alumnado que abandona el centro que "seguirán siendo de la gran familia salesiana con todo lo aprendido y vivido en estas aulas". "Salesianos Avilés mantendrá siempre sus puertas abiertas", destacaron desde el colegio.