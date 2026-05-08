Ver para creer en Avilés: sancionan a un hombre por obstaculizar la entrada a un colegio donde se iba a jugar un partido de fútbol sala

Un hombre ha sido sancionado este viernes por obstaculizar el acceso de vehículos a la entrada del colegio Salesianos Santo Ángel momentos antes de iniciarse un partido de fútbol sala infantil en el polideportivo del centro. La Policía Local de Avilés tuvo que intervenir después de que el hombre no permitiera el paso a las personas que querían acceder al interior del centro donde se iba a disputar ese encuentro y también, tiempo después, la graduación del alumnado de 2º de Bachillerato.

La polémica ya saltó en el interior del Santo Ángel. El posteriormente sancionado accedió al interior del colegio durante el horario escolar, según apuntaron desde el centro. El hombre "había bloqueado" el estacionamiento interior del colegio, cuestión que motivó que algún miembro del equipo docente le llamara la atención al respecto advirtiéndole que no podía acceder hasta minutos después. "Y no le pareció bien", sostienen desde el centro.

Ya fuera del colegio y como peatón, el hombre se quedó parado en el paso de peatones de la entrada. Allí impedía el paso a los vehículos que querían acceder al interior del colegio. Entre ellos, al árbitro del partido que se iba a disputar minutos después y quería acceder al centro para ir ultimando los preparativos antes del pitido inicial. Ese bloque motivó que se generara una "importante" caravana en la que se vieron implicados varios vehículos. Fue entonces cuando los afectados decidieron denunciar la situación a la Policía Local, que se personó en la zona con una patrulla.

De forma paralela, otros vehículos pudieron acceder al interior por la otra parte del portón para evitar que la situación afectara a un mayor número de personas. "Se generó cierto caos", apuntaron desde el centro por una cuestión ajena al colegio, ya que el partido de fútbol sala que se preveía desarrollar en el polideportivo nada tenía que ver con labor educativa.

Noticias relacionadas

Así las cosas, la Policía Local sancionó al hombre que impedió durante unos minutos el acceso al centro escolar con una infracción leve, que se traduce en 80 euros de multa, una cifra que puede quedar reducida a la mitad si la abona en menos de veinte días.