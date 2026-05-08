Los sindicatos mayoritarios lamentan la inactividad de la Mesa de la Industria: "Es un error estratégico para la defensa de la comarca"

Los argumentos para convocar de nuevo a la Mesa por la Industria de la comarca de Avilés (MICA) se acumulan: el proyecto de horno eléctrico para las instalaciones de Arcelor en Avilés, el suelo liberado de las antiguas Baterías, el proyecto interrumpido de Windar en la antigua Alcoa, la situación de Saint-Gobain y Fertiberia -ahora, fuera de los PERTE de descarbonización- y la propuesta de la empresa CIMISA de despedir a toda su plantilla y que el Fogasa les pague las indemnizaciones. “No convocar este órgano es un error estratégico”, sentenció José Manuel Rodríguez Baltar, el secretario general de Comisiones Obreras (CC OO) de Avilés. “Todos los espacios de debate son precisos para conseguir una única voz en defensa de la naturaleza industrial de la comarca”, amplió Javier Quirós, su homónimo en la Unión General de Trabajadores (UGT).

La última vez que los componentes de la MICA se reunieron fue hace quince meses: en enero de 2025. Entonces se encontraron en Castrillón los alcaldes del concejo anfitrión, de Gozón, de Illas, de Gozón, la alcaldesa de Avilés y representantes municipales de Corvera… además Daniel González, el presidente en funciones de la Cámara de Comercio de Avilés, que actuó entonces como portavoz. Los asuntos que se trataron entonces pasaron por “las fluctuaciones en los precios de las materias primas y en la demanda de productos”, la repercusión en la economía comarcal de las “tensiones geopolíticas”, “la incertidumbre en las inversiones”, es decir, las “dificultades para acceder a financiación o inversión externa”, es decir, la paralización de los planes de digitalización. También se trataron las repercusiones de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump en la economía de las empresas locales, o sea, la “pérdida del comercio global”.

Los dos líderes sindicales consideran que, pese a que los asuntos de interés se acumulan, pueden “seguir esperando” unos días más. Y es que la MICA, tal cual está organizada, cuenta con un portavoz -el presidente de la Cámara de Comercio correspondiente- que “ahora está en período electoral”, señaló Quirós. “Tenemos que respetar estos procesos ”, añadió. Consideran los dos líderes sindicales que así, respetando el período electoral, “la voz única” que tiene que defender la posición de la comarca “podrá tener más fortaleza”.

José Manuel Rodríguez Baltar lamenta que ninguno de los componentes de la MICA -los sindicatos, los municipios, la Cámara de Comercio- no reclame “la reparación del error político y sindical” que, a su juicio, es dejar de lado “una herramienta efectiva” para desarrollar la comarca. “Tenemos suficientes argumentos suficientes para levantar cabeza, pero no lo estamos haciendo y, mientras tanto, otros están haciendo los deberes y consiguiendo las inversiones”, reclamó el líder de Comisiones Obreras.

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La Mesa de la Industria de la comarca de Avilés (MICA) se armó, por primera vez, en febrero de 2020. Sus componentes, entonces, dijeron que querían “influir en la política económica regional”. El problema que existe es que sus miembros se ven de Pascuas a Ramos. Entonces, cuando la primera reunión, Luis Noguera, que entonces era presidente de la Cámara y que fue elegido como portavoz del órgano colegiado, dijo: “No estamos inventando nada. Nuestro objetivo es que salgamos todos con una sola voz y trabajar tanto por la industria actual como por la del futuro, como un medio de mejorar la sociedad, que los ciudadanos tengan mejor nivel de vida, mejores servicios y mejor calidad de vida”. Y añadió: “De lo que se trata es de ponérselo fácil a nuestras empresas para que sigan apostando por la comarca, sigan invirtiendo, y que sean lo más competitivas posible y generen riqueza”.