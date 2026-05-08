El Síndico Mayor, sobre la falta de rendición de cuentas del Ayuntamiento de Avilés: "No debería salir gratis"

"La no rendición de cuentas o contratos no debería salir gratis". Así lo aseguró este viernes el Síndico Mayor, Roberto Fernández Llera, en su comparecencia en la comisión de Hacienda de la Junta del Principado, después de que el diputado del Partido Popular Agustín Cuervas-Mons le preguntase si conocía los motivos por los que el Ayuntamiento de Avilés no había rendido cuentas al órgano fiscalizador de sus presupuestos de 2024.

El objeto de la comparecencia de Fernández Llera en la Junta fue la Memoria de actividades del ejercicio de 2025 de la Sindicatura. En este documento el Ayuntamiento de Avilés es el único de los principales municipios del Principado que no figura entre los que rindieron cuentas del ejercicio de 2024. No es el la única publicación en la que se resalta esta situación. En el informe de fiscalización sobre el sector público local del Principado de Asturias, publicado el pasado mes de febrero, junto al nombre del Ayuntamiento en Avilés también figura, en color rojo, un: "Sin rendir".

"El año pasado nos sorprendió que el Ayuntamiento de Avilés, por su relevancia, fuera uno de los incumplidores en la rendición de cuentas. El de mayor población con mucha diferencia. Un ayuntamiento que no formula alegaciones a sus informes y que hasta incumple su deber no solo de la rendición de cuentas, sino de comparecer en esta Junta como sujeto fiscalizado. La Memoria de actividades de la Sindicatura que se trae hoy (por este viernes) y en la que se detalla la rendición de cuentas en 2025, vemos que Avilés forma parte del vagón de los incumplidores de la obligación legal de rendir cuentas. ¿Es habitual este incumplimiento en los grandes ayuntamientos asturianos con los medios que disponen respecto a los pequeños? ¿Qué problemas están pasando con este ayuntamiento?", preguntó Cuervas-Mons a Fernández Llera, que fue más allá: "¿Cree que no rendir cuentas a la Sindicatura, que es una infracción muy grave, debería acarrerar consecuencias como la pérdida de subvenciones?".

Sobre los motivos por los que el Ayuntamiento de Avilés no había presentado la documentación en tiempo y forma, el Síndico dijo "no tener datos". Pero sí ahondó en la reflexión de Cuervas-Mons sobre la posibilidad de que esta situación acarrease consecuencias para las administraciones. "No parece lo más adecuado que después de no rendir cuentas no pase nada. Algo habría de pasar", sugirió Fernández Llera.

Por su parte, el diputado autonómico socialista Luis Ramón Fernández Huerga aseguró que el Ayuntamiento sí había presentado las cuentas a la Sindicatura, pero que lo había hecho fuera de plazo. Afirmó que, precisamente, los técnicos municipales no habían tenido margen para hacerlo en tiempo y forma por haber estado trabajando en el informe de fiscalización del Consistorio avilesino de 2022, publicado a finales del año pasado, y que generó una importante polvareda, ya que el órgano señalaba entre sus reparos una sobrevaloración del inmovilizado material o un exceso de subvenciones nominativas.