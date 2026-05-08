Los usuarios de Vinjoy y el CAI de Villalegre se "expanden" por la Factoría Cultural gracias a su arte

"Para nosotros, el arte es una forma de expandirnos, de ser más autónomos". Mientras lo explica, a Moisés Rodríguez se le ponen los ojos vidriosos. "Estoy muy orgulloso de mis compañeros", afirma este usuario de la Fundación Vinjoy, uno de la treintena de participantes en un proyecto artístico participativo entre este centro, con sedes en Oviedo y Gijon, y el Centro de Ayuda a la Integración (CAI) de Villalegre. Este viernes unos y otros presentaron el resultado de esta iniciativa, una docena de trabajos que ya pueden verse en la Factoría Cultural. "Es precioso", se felicitan los usuarios.

Para elaborar los trabajos, los avezados artistas contaron con el apoyo de Paul Campbell, artista plástico estadounidense de reconocido prestigio y con estudios en Nueva York y Massachusetts, la también artista avilesina Alba Escayo, y de la terapeuta ocupacional estadounidense Susan A. Campbell. "Hemos dibujado una guitarra con las cuerdas rotas, porque suena distinto, y cada artista tiene y toca su instrumento", desarrolla Rodríguez, acompañado de su compañera Noemí Fernández, que también ha colaborado en la elaboración del lienzo, que ya decora una de las paredes de la sala de exposiciones de la Factoría Cultural.

Moisés Rodríguez y Noemí Fernández, junto a su cuadro / A. F. V.

"Esto es una fiesta del amor. Nos hace mucha ilusión inaugurar la exposición. Hay mucha energía positiva", celebraba Escayo durante la apertura de la muestra, en la que también estuvo presente la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, que destacó la importancia de que los usuarios "desarrollen su parte más artística", y el gerente de la fundación FASAD, de la que depende el CAI de Villalegre, Gonzalo González Espina, quien resaltó "el enorme talento que albergan las personas con diversidad funcional".

Ese talento se aprecia a las mil maravillas en "El cuadro de la amistad", que firmaron Javi Granda, Iván Pintado, Mari Paz Peláez y José Antonio Álvarez, los cuatro del CAI de Villalegre. "Se ven caminos, corazones, praos, un escenario para las fiestas asturianas...", describe Granda con detalle, mientras posa con orgullo, junto a sus compañeros, con su obra. "Representa la amistad, porque tener amigos es de lo más importante de la vida", ahondan.

Javi Granda, Mari Paz Peláez, Iván Pintado y José Antonio Álvarez / A. F. V.

"Para ellos es muy importante participar de manera colectiva. Ha sido un trabajo muy lúdico y divertido, y el resultado es muy guapo", asegura Beatriz Castro, educadora del CAI de Villalegre, que destaca tambén que los artistas trabajaron "con total libertad", "sin ningún tipo de perjuicio artístico". "Ha sido una experiencia estupenda. Tanto por la convivencia como por el resultado", apostilla Natalio Barro, responsable del proyecto en la Fundación Vinjoy. "Llegan a sentirse artistas. Es una actividad que nos dignifica", agrega Aurora Logedo, coordinadora de la institución.

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La experiencia también dejó un gran regusto a Paul Campbell. "Ha sido una experiencia increíbe. Ha sido muy especial para mí. Nunca habíamos visto nada como esto. Tenéis mucha suerte", reconoció el artista estadounidense ante una muestra que ya puede visitarse en la Factoría Cultural.