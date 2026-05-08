Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Vox exige la convocatoria inmediata de la mesa de la industria de Avilés

“La MICA se ha convertido en una mera excusa para aparentar que se hace algo por la industria, mientras la realidad es que permanece completamente paralizada”, critica Arancha Martínez Riola

Arancha Martínez-Riola

Arancha Martínez-Riola / Luisma Murias

N. Menéndez

Avilés no puede permitirse tener una mesa industrial que solo se activa para hacerse fotos mientras las empresas se ahogan y los empleos peligran”. Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox en Avilés, denuncia la “grave situación de abandono e inacción” que atraviesa la industria avilesina y exige la convocatoria inmediata de la Mesa de la Industria de la Comarca de Avilés (MICA), que lleva “más de año y medio sin reunirse”. “La MICA se ha convertido en una mera excusa para aparentar que se hace algo por la industria, mientras la realidad es que permanece completamente paralizada”, critica.

Desde Vox consideran “inaplazable” abordar asuntos como el proyecto del horno eléctrico de Arcelor en Avilés, el futuro de los terrenos liberados por las antiguas baterías, la paralización del proyecto de Windar en la antigua Alcoa, la exclusión de Saint-Gobain y Fertiberia de los PERTE de descarbonización o el anuncio de CIMISA de despedir a toda su plantilla. “Esta situación llega tras años de políticas energéticas equivocadas, burocracia asfixiante y absoluta falta de liderazgo político”, subraya Martínez Riola, que apunta que “mientras otros territorios avanzan y captan inversiones, Avilés sigue instalada en la inacción, los titulares vacíos y las buenas palabras”.

Noticias relacionadas

La portavoz de Vox asegura que la formación seguirá “presionando sin descanso” para defender la industria y el empleo de calidad en el municipio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Avilés por una multitudinaria pelea en pleno centro: puñetazos en un paso de cebra, gritos de '¡policía!' y un joven reducido por los agentes
  2. Lidia Solís, camionera asturiana de 32 años: 'Gasto 7.000 euros al mes en gasolina, salgo de casa un lunes y no vuelvo hasta el sábado
  3. Habla uno de los asturianos atrapados en el crucero del hantavirus: 'Estamos bien, que es lo importante
  4. “Quería alejarme de un gran hospital”: un MIR de élite apuesta por el San Agustín de Avilés
  5. Los otros dos asturianos atrapados en el barco del hantavirus también son avilesinos: 'Nos encontramos bien
  6. Luz verde a un nuevo supermercado en Piedras Blancas
  7. Avilés despide a Marcos 'el Figu', uno de los personajes más icónicos de la hostelería de la villa
  8. La empresa corverana de montajes Cimisa propone un despido masivo de toda su plantilla y el preconcurso de acreedores

Vox exige la convocatoria inmediata de la mesa de la industria de Avilés

Vox exige la convocatoria inmediata de la mesa de la industria de Avilés

La Maestros Industriales distinguen a los mejores expedientes de FP de la comarca de Avilés

La Maestros Industriales distinguen a los mejores expedientes de FP de la comarca de Avilés

El Síndico Mayor, sobre la falta de rendición de cuentas del Ayuntamiento de Avilés: "No debería salir gratis"

El Síndico Mayor, sobre la falta de rendición de cuentas del Ayuntamiento de Avilés: "No debería salir gratis"

Sancionan a un hombre por obstaculizar la entrada a un colegio donde se iba a jugar un partido de fútbol sala

Sancionan a un hombre por obstaculizar la entrada a un colegio donde se iba a jugar un partido de fútbol sala

Cruz Roja celebra su día internacional en Avilés mostrando su amplio abanico de servicios

Cruz Roja celebra su día internacional en Avilés mostrando su amplio abanico de servicios

Salesianos Santo Ángel celebra la graduación de su promoción de Bachillerato

La XXII Feria del Vehículo de Ocasión de Asturias llega a La Magdalena con 350 coches el primer fin de semana de junio

La XXII Feria del Vehículo de Ocasión de Asturias llega a La Magdalena con 350 coches el primer fin de semana de junio

El coreógrafo Antonio Najarro, que actúa esta sábado en el Palacio Valdés: "Lo que ocurre, sobre todo en España, es que le falta mucha visibilidad a la danza española"

El coreógrafo Antonio Najarro, que actúa esta sábado en el Palacio Valdés: "Lo que ocurre, sobre todo en España, es que le falta mucha visibilidad a la danza española"
Tracking Pixel Contents