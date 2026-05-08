Vox exige la convocatoria inmediata de la mesa de la industria de Avilés

“Avilés no puede permitirse tener una mesa industrial que solo se activa para hacerse fotos mientras las empresas se ahogan y los empleos peligran”. Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox en Avilés, denuncia la “grave situación de abandono e inacción” que atraviesa la industria avilesina y exige la convocatoria inmediata de la Mesa de la Industria de la Comarca de Avilés (MICA), que lleva “más de año y medio sin reunirse”. “La MICA se ha convertido en una mera excusa para aparentar que se hace algo por la industria, mientras la realidad es que permanece completamente paralizada”, critica.

Desde Vox consideran “inaplazable” abordar asuntos como el proyecto del horno eléctrico de Arcelor en Avilés, el futuro de los terrenos liberados por las antiguas baterías, la paralización del proyecto de Windar en la antigua Alcoa, la exclusión de Saint-Gobain y Fertiberia de los PERTE de descarbonización o el anuncio de CIMISA de despedir a toda su plantilla. “Esta situación llega tras años de políticas energéticas equivocadas, burocracia asfixiante y absoluta falta de liderazgo político”, subraya Martínez Riola, que apunta que “mientras otros territorios avanzan y captan inversiones, Avilés sigue instalada en la inacción, los titulares vacíos y las buenas palabras”.

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La portavoz de Vox asegura que la formación seguirá “presionando sin descanso” para defender la industria y el empleo de calidad en el municipio.