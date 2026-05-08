La XXII Feria del Vehículo de Ocasión de Asturias llega a La Magdalena con 350 coches el primer fin de semana de junio

El pabellón de exposiciones de La Magdalena acoge el primer fin de semana de junio, los días 5, 6 y 7, la la XXII feria del vehículo de ocasión de Asturias, que es el salón decano de la región en el sector y organizado por la Cámara de Comercio de Avilés. La cita reunirá en la ciudad a más de una veintena de empresas entre concesionarios y compraventas. El sector desplegará una amplia oferta con unos 350 vehículos en exposición, que incluyen berlinas, monovolúmenes, crossover, todoterrenos, deportivos, alta gama, comerciales, microcoches o clásicos.

Según exponen desde la entidad cameral, las visitas y las ventas avalan la trayectoria del salón del vehículo de ocasión de La Magdalena "donde la calidad, el servicio y la oportunidad se dan cita en esta feria que es visitada en cada edición por una media de unas 4.000 personas".

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El programa incluirá un Rally de Regularidad para coches clásicos anteriores a 1996. El automóvil club del Noroeste organiza esta prueba en colaboración con la Cámara de Comercio de Avilés. Según detallan desde la Cámara, la prueba será la modalidad “a calcar” en la que los participantes recorrerán un bucle de tres tramos por la mañana para marcar sus tiempos de referencia. Ya por las tardes, repetirán el recorrido intentando “calcar” los tiempos de la primera pasada.