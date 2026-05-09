Diálisis con rumba en Avilés: guitarra y baile para amenizar la tarde en el Hospital San Agustín

Una sanitaria del Hospital Universitario San Agustín (HUSA), estos días de aniversario quincuagésimo, le dio alegría a su cuerpo y al de sus enfermos de riñón a ritmo de rumba. Se lo pasó tan grande que sus pacientes se olvidaron un rato de sus hemodiálisis. Y es que la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) organizó una fiesta que ha saltado a las redes para sorpresa de todos.

El músico, con su guitarra, ponía la melodía y la sanitaria, los pasos de baile acompañada del movimiento de un abanico. La fiesta de Avilés se va a repetir el próximo día 21, pero en el Hospital Valle de Nalón, que es otro de los terrenos de juego de la ALCER. El programa de "Hemoterapia" es una de las actividades principales del colectivo de enfermos: música, magia y un poco de baile para darle un meneo a la tarde.