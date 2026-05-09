Entrega de los galardones del Certamen de Pintura "Fernando Fueyo"
Antía Linares Franco destaca en el concurso de Illas al alzarse con el primer premio y el galardón popular
El jurado del III Certamen de Pintura al Aire Libre "Fernando Fueyo" reconoció el talento de doce participantes que presentaron sus correspondientes obras en cuatro categorías de edad: desde los tres hasta los dieciséis años.
En la categoría A (13 a 16 años), el primer premio fue para Antía Linares Franco y el segundo para Karla Martín Alonso. En la categoría B (9 a 12 años), ganó Telma Álvarez Uría, seguida de Macarena Alonso Menéndez. La categoría C (6 a 8 años) premió a Julieta Llama Álvarez y a Isabel Agote Bobes, mientras que en la categoría D (3 a 5 años) los galardones recayeron en Julia Fernández Suárez y Arthur Van Schijnel.
Antía Linares Franco fue además la gran protagonista al llevarse el premio popular con 35 votos de los 104 emitidos (34%). El premio especial "Fernando Fueyo", dedicado a la obra que mejor refleja la naturaleza mediante colores vibrantes y atención al detalle, correspondió a Clara Fernández Corujedo Poch.
La entrega de premios se celebró este sábado en el colegio rural de La Callezuela. El premio se afianza como referente cultural y artístico del concejo de Illas.
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