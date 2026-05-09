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Entrega de los galardones del Certamen de Pintura "Fernando Fueyo"

Antía Linares Franco destaca en el concurso de Illas al alzarse con el primer premio y el galardón popular

Los ganadores del III Certamen &quot;Fernando Fueyo&quot;.

Los ganadores del III Certamen "Fernando Fueyo". / Cedida a LNE

Saúl Fernández

Saúl Fernández

Avilés

El jurado del III Certamen de Pintura al Aire Libre "Fernando Fueyo" reconoció el talento de doce participantes que presentaron sus correspondientes obras en cuatro categorías de edad: desde los tres hasta los dieciséis años.

En la categoría A (13 a 16 años), el primer premio fue para Antía Linares Franco y el segundo para Karla Martín Alonso. En la categoría B (9 a 12 años), ganó Telma Álvarez Uría, seguida de Macarena Alonso Menéndez. La categoría C (6 a 8 años) premió a Julieta Llama Álvarez y a Isabel Agote Bobes, mientras que en la categoría D (3 a 5 años) los galardones recayeron en Julia Fernández Suárez y Arthur Van Schijnel.

Antía Linares Franco fue además la gran protagonista al llevarse el premio popular con 35 votos de los 104 emitidos (34%). El premio especial "Fernando Fueyo", dedicado a la obra que mejor refleja la naturaleza mediante colores vibrantes y atención al detalle, correspondió a Clara Fernández Corujedo Poch.

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La entrega de premios se celebró este sábado en el colegio rural de La Callezuela. El premio se afianza como referente cultural y artístico del concejo de Illas.

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