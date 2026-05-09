Llamazares (PP), sobre la falta de rendición de cuentas de Avilés a la Sindicatura: "Nos obligan a ir a los tribunales; es un escándalo de gestión"

"Cierran las puertas a la fiscalización oficial y nos obligan a ir a los tribunales". La advertencia es de la portavoz popular del PP, Esther Llamazares, y tiene lugar un día después de que el síndico mayor, Roberto Fernández Llera, compareciese en la Junta del Principado para desgranar la memoria de actividades de 2025 de la entidad, en la que se refleja, entre otros asuntos, que Avilés no rindió cuentas en 2024. "La principal implicación de esto es que toda la información recogida en la cuenta general ya no va a poder ser fiscalizada", agregó la edil.

Para Llamazares, el gobierno local "está cerrando todas las puertas posibles a la fiscalización oficial". "Lo que no es normal es que este Ayuntamiento esté casi obligando a los grupos de la oposición a acudir a los tribunales para poder fiscalizarlo. Avilés es una pequeña isla donde la Alcaldesa aplica su propia legislación, y donde la Alcaldesa tiene potestad para decidir qué legislación aplica. Y lo hace, además, con el amparo del Principado, del que está recibiendo subvenciones y transferencias", señaló Llamazares.

En su comparecencia en la Junta, Fernández Llera dijo desconocer los motivos por los que Avilés no había rendido cuentas, y también reflexionó sobre la posibilidad de que este tipo de prácticas tuviesen algún tipo de consecuencias para las administraciones locales, como por ejemplo ver limitado su acceso a ayudas o subvenciones, una posibilidad que había puesto sobre la mesa del diputado autonómico del PP José Agustín Cuervas-Mons. "No debería salir gratis", señaló. "Lo que no es normal es que si un autónomo o un ciudadano no presentan la documentación pertinente tengan una multa al día siguiente, y para la administración no haya consecuencias", argumentó Llamazares, que calificó de "escándalo" la gestión municipal.

En la Junta, el diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga alegó que Avilés sí había presentado las cuentas, pero que lo hizo fuera de plazo, una circunstancia injustificable, para Llamazares. "Huerga es el gran tapador de la Alcaldesa. La vez anterior (por cuando en marzo Monteserín renunció a comparecer en la Junta por el informe de la Sindicatura que ponía reparos a las cuentas municipales de 2022) dijo que la Alcaldesa ni se escondía ni se arrodillaba. Yo creo que tienen un concepto equivocado de lo que es la obligación política: las administraciones están al servicio de los ciudadanos, no de los partidos. Y los que estamos en política estamos obligados a cumplir la ley", sentenció Llamazares.