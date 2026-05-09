Llaranes se echa a la calle para festejar el Descorche: "Estas cosas dan vida a los barrios"

“Fiestas como esta dan vida a los barrios, ojalá se hiciesen en más sitios”, destaca Marián Artime, una de las vecinas que este sábado, aprovechando la buena temperatura que hizo a la hora de comer, salió a tomar el vermú en las fiestas del Descorche en Llaranes. Aunque la sidra, en los primeros compases del evento, no hizo acto de presencia, eso no fue excusa para que muchos se animasen a aprovechar la rayada de sol. “Qué avilesinos seríamos si escuchamos la música y no salimos de casa”, apunta la avilesina.

En la plaza Mayor de Llaranes se instalaron, para la ocasión, una treintena de puestos en los que se podían adquirir desde pulseras y diferentes abalorios hechos con cuero hasta lámparas fabricadas con impresoras 3D. “Esta fiesta cada vez está más asentada, da gusto la variedad de cosas que se pueden ver”, señala José González, que sitúa al barrio como uno de los más activos de la ciudad. “Cada poco hay un evento distinto, es un lujo del que tenemos que presumir. Hay otras zonas que no tienen tanta iniciativa”, apunta el vecino.

Llaranes se vuelca con el Descorche

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Además de la sesión vermú, que contó con el grupo corverano "Dúo Brass", los niños tuvieron un especial protagonismo. A las 12.00 horas arrancó una yincana en la que se realizaron diferentes juegos, como el pañuelo, la muralla o los globos. Además, los más pequeños recibieron la visita de un minion. Estaba previsto que las actividades se prolongasen por la tarde y que por la noche hubiese verbena, de nuevo amenizada por el "Dúo Brass".