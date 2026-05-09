La media maratón marinera de Luanco bate récord con 1.037 participantes y 251 equipos
La cita será el próximo sábado 16 y homenajeará al Cristo del Socorro en su 250º aniversario a través de su camiseta oficial
I. G.
Luanco será sede el próximo sábado de la media maratón marinera, una prueba por equipos y de relevos. La prueba cuenta con 1.037 inscritos y 251 equipos. La carrera cuenta con tres categorías: masculino, femenino y mixto. El circuito abarca todo el casco urbano de Luanco. Según detallan los organizadores, la media maratón marinera es la que "más porcentaje de mujeres tiene", un 36 %. La media de edad de los atletas ronda los 42 años en esta carrera única en todo el país, una media maratón por relevos en la que también correrán personas a título individual pero sin acceso a podio pero sí al avituallamiento, agua y la marañuela que se entrega a todos los participantes.
El cartel de la carrera ha sido confeccionado por el luanquín Isaac Frade y la camiseta cuenta con ilustraciones de Néstor Arruquero y una referencia al 250º aniversario del "milagro" del Cristo del Socorro de Luanco.
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