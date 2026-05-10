Alquileres un 25 por ciento más baratos en Avilés: la propuesta municipal (que funciona) para combatir el precio de la vivienda

Los alquileres a través del programa municipal Avilés Alquila son un 25% más baratos que en el mercado libre. Así se desprende del último informe publicado por la Fundación San Martín, en el que también se refleja que en lo que va de año se han firmado más de dos arrendamientos a la semana a través de este programa.

Según el informe, del 1 de enero al 30 de abril de 2026 se habían firmado 43 contratos a través de Avilés Alquila. La mayoría de las viviendas arrendadas (13) se encuentran en el distrito centro. Le siguen El Pozón (6), El Quirinal (5) y Versalles y La Luz (4 cada uno), como los barrios con mayor movimiento dentro del programa municipal, que ofrece garantías como seguros ante impagos o frente a daños en las viviendas a los propietarios a cambio de ofrecer precios más contenidos que los del mercado libre.

Precisamente, eso se ve en las estadísticas del Avilés Alquila. El precio medio del metro cuadrado a través de este programa fue en este periodo de 7,02 euros, una cifra un 25% inferior a la del mercado libre, que según las estadísticas del portal inmobiliario Idealista es de 9,3 euros. Donde más se ha contenido el precio son los barrios de la periferia: Villalegre-La Luz (una diferencia de cerca del 48% respecto al mercado libre), Llaranes (-37%) y Jardín de Cantos (-35%). Precisamente, los expertos inmobiliarios señalan que estas zonas, en las que se encuentran propiedades a la venta por menos de 80.000 euros, son en las predilectas de los inversores que buscan comprar para después alquilar.

Estos datos también se aprecian con una visión de todo el concejo. Según datos de Idealista, el precio del alquiler subió un 11,6% en Avilés en el último año. A través del programa municipal, el incremento ha sido de apenas un 3%. El precio medio de un piso alquilado a través de Avilés Alquila es de 473,95 euros. En el mercado libre supera holgadamente los 700 euros.

¿Y qué perfil tienen los arrendatarios que se han hecho con una vivienda a través de este programa en lo que va de año? Según las estadísticas, la mitad tienen entre 35 y 50 años. Si sumamos a este grupo a los menores de 35, prácticamente se alcanza el 80% del total. El documento también aporta dos datos anecdóticos: el usuario más joven tiene 18 años, mientras que el mayor ya tiene sopladas 86 velas. Sobre la procedencia, el 56% son españoles. Además, el 95% no necesitaron avalistas para la firma del contrato.

Este perfil contrasta con el de los arrendadores. Prácticamente la mitad tiene más de 65 años. Y si incluimos también aquí el grupo de 50 a 65 años, se alcanza el 70% del total. También figuran los extremos: el más joven tiene 30 años y el más veterano, 94. Aquí, el 100% es de nacionalidad española.

En cuanto a la tipología de las viviendas, la mayoría tienen más de 40 años, como la buena parte del parque inmobiliario de Avilés, una ciudad que vivió su gran "boom" demográfico –y por tanto de la construcción– entre los años 50 y 70 del siglo pasado. El 47% de las viviendas que han pasado por Avilés alquila tienen tres habitaciones, y las de dos dormitorios suponen el 30%. La mayoría, además, tienen una superficie superior a los 80 metros cuadrados. El 41% de las viviendas dentro de Avilés alquila no tienen ascensor. Desde su puesta en servicio, Avilés Alquila ha facilitado la firma de 748 contratos. Actualmente el programa cuenta con cinco viviendas dadas de alta que se encuentran a la espera de la tramitación administrativa pertinente para ser entregadas a nuevos inquilinos.

Esta iniciativa que gestiona la Fundación San Martín ofrece un seguro de impagos del 100% de la renta hasta un máximo de 12 meses a los propietarios, así como un seguro del hogar y otro por actos vandálicos de hasta 3.000 euros a la finalización del contrato, entre otras ventajas.

Al inquilino le permite pagar una renta máxima de 500 euros así como asumir la comisión de la gestión inmobiliaria o un seguro del hogar multirriesgo. Para poder beneficiarse de este programa, los inquilinos deberán superar un estudio de viabilidad económica y estar empadronados en Avilés. Actualmente hay una decena de agencias inmobiliarias que colaboran con este programa.