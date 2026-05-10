Convocan en Avilés una nueva edición del certamen "Artistas con discapacidad"

La Fundación Municipal de Cultura de Avilés ha convocado la segunda edición del Certamen de Artes Plásticas “Artistas con discapacidad”. Se trata de una iniciativa dirigida tanto a creadores de manera individual como a centros y asociaciones vinculadas a su promoción y atención. El objetivo del concurso es fomentar y estimular los valores artísticos y creativos, promoviendo la inclusión social a través del arte.

El certamen forma parte del IV Festival "Diva Avilés" y nace con la finalidad de favorecer la participación activa en el tejido cultural del Principado de Asturias, ofreciendo un espacio donde la creatividad se convierta en herramienta de integración y celebración de la diversidad. Asimismo, la convocatoria pretende valorar la belleza, la esencia y el patrimonio paisajístico asturiano, tema central de esta edición.

Podrán participar todas las personas físicas, de nacionalidad española o extranjera, mayores de 16 años, que cumplan la edad exigida en la fecha de celebración del certamen. Cada participante podrá presentar una única obra, con libertad total de técnica y estilo. El soporte deberá tener una medida mínima de DIN A4, admitiéndose un solo soporte por concursante.

Las bases establecen tres categorías: Fotografía, Dibujo e Ilustración y Pintura, con tres premios en cada una de ellas. Los galardones consisten en cheques regalo para gastar en el comercio avilesino, por valor de 150 euros (primer premio), 100 euros (segundo premio) y 50 euros (tercer premio).

Las obras podrán presentarse hasta el 4 de septiembre en la Factoría Cultural de Avilés (Avda. Portugal, 13). El horario de entrega será de 9.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.00 horas, de lunes a viernes hasta el 30 de junio; y de 9.00 a 13.30 horas del 1 de julio al 4 de septiembre, en horario de verano.

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Las creaciones ganadoras formarán parte de una exposición en la sala de Factoría Cultural, y el fallo del jurado se dará a conocer durante los días del Festival "Diva Avilés" (28 de septiembre al 2 de octubre), coincidiendo con la inauguración de la muestra y la entrega de premios.