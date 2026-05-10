El teatro Palacio Valdés aplaude el "Romancero sonámbulo" de Najarro
"Romancero sonámbulo" es uno de los poemas más celebrados de Federico García Lorca y es, además, el hilo conductor del espectáculo que la compañía del coreógrafo Antonio Najarro trajo anoche al teatro Palacio Valdés. El público que se juntó en el odeón avilesino aplaudió el trabajo onírico que se representó sobre las tablas locales a base de versos preclaros y cuerpos en movimiento. Najarro fue el creador de estos últimos . Los hizo sobre una dramaturgia de Alberto Conejero, que es uno de los escritores de teatro más importantes del momento (en 2019 se llevó el premio Nacional de Literatura Dramática). El montaje de anoche devolvió la danza española a las tablas avilesinas: cante, baile... Najarro había presentado el año pasado "Querencia" en Avilés. Lo de anoche fue un espectáculo que fue como un sueño con música en vivo.
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