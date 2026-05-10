Trompeta luanquina para Rosalía: el gozoniego Álvaro Artime actúa con la estrella catalana en su gira europea

Es luanquín, se formó en el conservatorio Julián Orbón de Avilés y ha tocado con Rosalía, una de las artistas internacionales del momento. Álvaro Artime es trompetista, reside en Ámsterdam y es miembro de la banda que ha vuelto loca a medio mundo. Tocó en el escenario de la sala Ziggo Dome de Amsterdam y también en Amberes (Bélgica), y le han tomado fotos que circulan por las redes sociales en las que se le puede ver próximo a una tarima donde la barcelonesa más internacional de la actualidad entona uno de sus temas de la gira “Lux”.

Álvaro Artime no ha llegado a subir ese peldaño por casualidad. Han sido muchos años de estudio y de esfuerzo para poder dedicarse a lo que más le gusta. Fue fraguando su amor por la trompeta desde niño. “Fue gradual, desde pequeño me encantó la música”, señala este músico luanquín. Su padre, que también se llama Álvaro Artime, es el responsable de la charanga “Pepe El Chelo”, formación en la que tuvo mucho que ver su abuelo, otro Álvaro Artime, fallecido en 2024.

Rosalía durante una actuación en una imagen de archivo / .

Comenzó su andadura en Luanco y comprobó que su pasión por el instrumento de viento crecía. A los 12 años comenzó a estudiar en el conservatorio avilesino, donde pasó “seis años increíbles”. En la sede de la calle Julia de la Riva estudió todo el grado medio, hasta que cumplió 18 años y le tocaba continuar con el superior. “Lo más normal sería hacerlo en el conservatorio en Oviedo, pero fui más arriba, a Madrid, la intención era quedarme allí y seguir con mi formación clásica, pero surgió la posibilidad del Erasmus”, recuerda este trompetista, que en Rotterdam (Países Bajos) descubrió el jazz y decidió seguir ahondando en ese estilo que mima, cuida, estudia y toca allá donde puede o le llaman.

Álvaro Artime, durante una actuación / .

Sus inicios en los Países Bajos, ya con el Grado Superior de trompeta bajo el brazo, no fueron fáciles. “Lo tenía bastante complicado para estudiar, llegué con 23 años y había sacado todo año por año. Estaba en Ámsterdam, y aquí la vida es muy cara, así que tenía que trabajar para poder comer y vivir y fui de todo: camarero, repartidor de comida a domicilio…”, indica el músico, que llegó a dejar el conservatorio aunque, confiesa, no dejaba de estudiar en su tiempo libre.

Poco a poco, a base de esfuerzo y también suerte, comenzó a hacerse un hueco en la escena centroeuropea. Y ahí comenzaron a surgirle trabajos como trompetista. “Ya toqué con muchos artistas, en tours europeos y la cosa me va bien”, señala Artime, que ya ha tocado su instrumento de viento con “New Power Generation”, que es la banda con la que tocaba "Prince", y ha compartido escenario con el grupo de Philip Lassiter, también trompetista y arreglista, ganador de 11 premios Grammy, que ha colaborado, entre otros, con "Prince", Kirk Franklin y Ariana Grande. También ha tenido el honor de abrir un espectáculo de música de cine en el Ziggo Dome de Amsterdam como solista para interpretar la melodía de “El Padrino” ante más de 20.000 personas junto a la Metropole Orkest, que es una gran orquesta de jazz y pop con sede en Países Bajos. El luanquín tiene también en su currículum haber grabado junto a Rufus Wainwright, el compositor de “Hallelujah”, Candy Dulfer y Sam Greenfield, entre otros. “Y con (la trompetista neerlandesa) Maite Hontele tenemos un tour mundial este año, soy su productor, arreglista y trompetista”, agrega el de Luanco.

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Artime ya está preparado para grandes espectáculos. Es más, el pasado 5 de mayo fue uno de los músicos que acompañó a Karsu Dönmez, una popular artista turcoholandesa, durante una gira de cuatro conciertos durante el mismo día por todo el país. Ese día Países Bajos celebraba el aniversario de su liberación de los nazis. “Nos desplazábamos en helicóptero de uno a otro lado del país para tocar en cuatro shows, fue un poco loco, el piloto llegó a hacer hasta loppings”, sonríe el trompetista luanquín, que no olvida sus orígenes musicales en Avilés, “desde donde salí superpreparado” y ahora, tras años de empeño, pasión y destreza, le han llevado a actuar en el grupo que ha acompañado a Rosalía.