La agilidad y seguridad para inquilino y propietario, clave del éxito de Avilés Alquila, según las inmobiliarias: "No tiene ninguna pega"

"Avilés Alquila es ágil y rápido para todos: inquilinos, propietarios y agencias inmobiliarias, esa es la razón por la que es un programa que sigue funcionando". El plan municipal de alquiler, a través del que se han firmado cerca de medio centenar de contratos en lo que va de año a un precio, de media, un 25% inferior al del mercado libre, es un éxito, tal y como aseguran los profesionales del sector. "No tiene ninguna pena", destaca Carmen Pérez, de la agencia La Cámara.

El programa Avilés Alquila ofrece diversas garantías para los propietarios, como seguros de impagos y ante los daños de la vivienda, a cambio de que los caseros oferten precios contenido, establecidos a través de distintos baremos y que pueden alcanzar, como máximo, los 500 euros. "Las viviendas que se ponen en alquiler a través de este programa son asequibles: "El propietario tiene la decisión final sobre el perfil de quien entra en sus pisos. La gente escucha hablar del Ayuntamiento y piensan en cómo funcionaba antiguamente la Fundación San Martín, que eran ellos quienes elegían al inquilino. De esta manera, perciben más seguridad a la hora de poner su vivienda en el mercado", apunta Pérez, que considera que los vecinos están "bastante enterados" de la existencia de este programa, "que está abierto para personas con bajos recursos y para los que sí disponen de ellos".

Carmen Pérez, en su mesa de la inmobiliaria La Cámara. / M. O.

Además de ese poder decisorio de los propietarios, otro de los puntos fuertes del programa a juicio de los agentes inmobiliarios es la agilidad y buena comunicación que favorece en las tres partes involucradas: arrendador, arrendatario e inmobiliarias. Así lo destaca José Luis Arango, de la inmobiliaria Arango: "Por la vía normal pueden tardar dos días en responder para poner en marcha el seguro de impago, Avilés Alquila lo hace en una hora". El trabajo de la agencia es de intermediario entre propietario e inquilino. "Nosotros podemos aconsejarles si merece la pena o no la diferencia de precio entre lo que marca el mercado y Avilés Alquila, aunque suele ser bastante", detalla. Y es que el precio medio de un piso alquilado a través de Avilés Alquila, según el último informe de la Fundación San Martín, es de 473,95 euros. En el mercado libre, supera los 700 euros.

En la agencia inmobiliaria Palacio Valdés, Sonia María Cano asegura que gran parte de sus clientes alquilan a través de este programa: "Llevamos varios años comercializando a través de esta vía y, actualmente, el 90% de las viviendas que se alquilan aquí van a través de Avilés Alquila. Cuenta con la mediación de la Fundación San Martín, que si los clientes tienen algún problema, les tienen a ellos para ayudar a solucionarlo", afirma sobre otro de los puntos fuertes de este programa.

José Luis Arango, de la agencia inmobiliaria Arango. / M. O.

"Funciona muy bien porque le da seguridad a los propietarios, el seguro de impagos, por un lado, el seguro de hogar por el otro y los honorarios de agencia tampoco salen de su bolsillo, sino de la Fundación", enumera la agente inmobiliaria en House+, Laura Camblor. Y aunque cuente con la presencia del Ayuntamiento de Avilés por el medio, asegura que lo más importante es que las agencias trabajan con ellos: "Nos coordinamos muy bien y todo va muy fluido, que no tiene nada que ver a cómo se hacía antes". Camblor afirma que percibió un gran cambio en el último año y medio. "Con todo el papeleo que había que traer, parecía que vendías un piso, pero ahora es todo mucho más rápido y ágil", sostiene.

Laura Camblor, de la agencia inmobiliaria House+. / M. O.

Además, lo compara con el programa del Principado de Asturias, el Alquilámoste, que "nos quita los clientes". Avilés Alquila cuenta con las agencias inmobiliarias de la ciudad: "Nosotros somos los que ya controlamos, hacemos todo el trabajo de campo. A este programa no tengo problema de llevar mis clientes, porque sé que seguirán siendo míos. Si entro en uno como el del Principado, donde el cliente desaparece para mí en el momento que entra, las inmobiliarias no vamos a querer colaborar", razona la profesional, que ve en la iniciativa municipal "un éxito rotundo dentro de la ciudad": "Quizá el propietario cobra menos, pero le compensa. Es sobresaliente para todos".