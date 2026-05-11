Alerta por robos en pisos en Avilés: la técnica del polvo blanco y las marcas de las que se advierte a los vecino del centro

Alerta por robos en Avilés. En varias comunidades del centro de la ciudad se han colocado carteles pidiendo a los vecinos que extremen las precauciones ante posibles robos. En los anuncios, se advierte sobre la posible aparición de marcas en puertas, timbres y micros colocadas por los amigos de lo ajeno para vigilar las entradas y salidas de las viviendas.

"Se ruega a todos los vecinos de esta comunidad que si detectan en cerraduras, botoneras de micros y timbres cualquier tipo de testigo, marca, polvo blanco o cualquier otro tipo de costa extraña se pongan en contacto urgente con la policía", se puede leer en el portal de un edificio de Las Meanas.

Estos mensajes se han colocado después de que varios vecinos advirtiesen de la presencia de marcas en portales y puertas de domicilios. Los cacos suelen emplear este tipo de técnicas -la colocación de hilos de silicona o polvillo en el suelo, entre otras- para vigilar si hay entradas o salidas de la vivienda. Por ejemplo, si los hilos de silicona están rotos, entienden que hay gente residiendo de manera regular; y si hay huellas en el polvillo, lo mismo. En caso negativo, es cuando intuyen que los moradores se encuentran de viaje y aprovechan para el asalto.

Precisamente, la semana pasada la Policía Nacional hizo pública una exitosa operación que acabó con la detención de dos hombres por ocho robos con fuerza en domicilios de Avilés y Oviedo. La intervención tuvo lugar el 30 de abril, tras prácticamente un año de pesquisas. Fue, precisamente, un asalto en Avilés lo que puso a los agentes sobre la pista de estos cacos, que actuaban de forma itinerante por toda España.

Entre la primavera y el verano de 2025 se registraron varios robos en viviendas, especialmente en la zona de El Carbayedo y El Quirinal. Varios de los afectados manifestaron que habían encontrado hilos de silicona y marcas de distinto tipo en las viviendas. De hecho, la inmensa mayoría de los asalto se cometieron cuando los moradores se encontraban de viaje.

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Pese a estas advertencias, las estadísticas de criminalidad reflejan que Avilés es una ciudad segura, con uno de los índices de delincuencia más bajos de España.