Avilés prevé movilizar casi 16 millones de euros a la mejora de los barrios de La Carriona, San Cristóbal y Miranda

El plan de barrios de Avilés prevé movilizar en los barrios de La Carriona, Miranda y San Cristóbal una inversión de casi 16 millones de euros (15.939.029,60 €), de los cuales ya se han ejecutado 1,2 millones de euros, según cifras del Ayuntamiento. Entre 2026 y 2027 se impulsarán inversiones por importe de 5.832.472,39 euros, mientras que para el periodo 2028-2031 ya están previstas actuaciones por valor de 8.816.600,00 euros. De eso habló este lunes el gobierno de PSOE e IU a los vecinos de estos núcleos de población. Participaron la alcaldesa, Mariví Monteserín, y los concejales Pelayo García y Agustín Medina.

Uno de los grandes bloques de este montante de 16 millones se circunscribe al denominado Plan Edil, que tiene por objetivo acometer actuaciones orientadas a mejorar los edificios y el espacio público, reforzar la cohesión social y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible y accesible. El total es de 8,9 millones para el período 2026-2029 y entre otras actuaciones incluye la construcción del nuevo polideportivo de La Carriona-Miranda, con proyecto ya licitado y con una inversión de 4 millones de euros. El plan de barrios busca la mejora de la eficiencia energética en edificios públicos, con previsión de actuar en el colegio público del barrio y en el centro sociocultural para así reducir el impacto ambiental y mejorar la accesibilidad.

También se prevé una inversión para acondicionar la conexión entre La Carriona y el centro de la ciudad con un plan que incluye nuevo mobiliario urbano y mejoras de accesibilidad "para hacer más amable y seguro el recorrido peatonal". La construcción de la senda peatonal y carril bici entre Miranda y Los Llaos y la mejora y renovación de caminos y viales se suman a este gran proyecto como también está incluida la mejora de la red de abastecimiento, con actuaciones en El Caleyo, La Cabianca, El Rey, Camino La Folleca a El Rey, Valdredo a Sablera, Caliero, Bretón, Gaxín y Camino La Cándida e intervenciones en la calle Valencia, la avenida de Asturias y Pozo La Granda. A ello se sumarán nuevas actuaciones de asfaltado en la calle Chinchón, en El Alfaraz, y en el camino de La Folleca.

La vivienda constituye otro de los pilares del plan de barrios en La Carriona. Por ello, el gobierno quiere impulsar la rehabilitación de las antiguas viviendas de maestros de La Carriona y la reforma integral del barrio de La Pedrisca. En cuanto a los equipamientos públicos del barrio, el gobierno destacó las inversiones ya realizadas en el colegio público de La Carriona y la habilitación de huertos urbanos. "También se ha actuado en la accesibilidad del campo de tiro con arco y, de cara a los próximos años, se prevé la dotación de un campo de balonmano playa en el centro deportivo de Miranda, así como nuevas mejoras en instalaciones deportivas del entorno", detallaron durante la reunión.

Noticias relacionadas

El refuerzo del velódromo de San Cristóbal, la construcción de un camino vecinal y la mejora del saneamiento forma parte de este plan de barrios como la recuperación del Lavadero Caliero y una próxima rehabilitación del lavadero de Miranda. Además de todas esas inversiones en infraestructuras y equipamientos, el proyecto presentado por el gobierno de PSOE e IU abunda en la inclusión de nuevas actividades culturales, deportivas y de ocio, teatro, cine y conciertos, además de programas orientados al fomento de la convivencia y a la lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores.