Charla sobre cardiopatías congénitas en la sede del PP local

El PP de Avilés ha organizado esta tarde (19.00 horas) una charla sobre cardiopatías congénitas y lo ha hecho bajo el título genérico de "¿Apagamos fuegos o salvamos vidas?". El encuentro se va a celebrar en la sede local del partido, en la calle La Fruta, 1. Contará como ponentes con los doctores Bárbara Fernández Barrio, cardióloga pediátrica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), y Jorge Suárez Alonso, cardiólogo pediatra del Hospital San Agustín (HUSA). La charla estará moderada por Manual Ángel Sandoval, responsable del grupo de trabajo de Sanidad del PP de Avilés. El acto está abierto a la participación del público interesado.