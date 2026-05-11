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Compras con premio y gincana para los más pequeños: las campañas de mayo de Castricom para apoyar al comercio de Castrillón

La asociación comercial sorteará tres vales de 100 euros y organizará una actividad infantil con premios en distintos establecimientos del concejo

El equipo de Gobierno de Castrillón junto a los representantes de Castricom en la presentación de las campañas.

El equipo de Gobierno de Castrillón junto a los representantes de Castricom en la presentación de las campañas. / A. C.

M. O.

Con el fin de "apoyar al comercio de cercanía, hostelería y pequeñas empresas de Castrillón", la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Castrillón, Castricom, con el apoyo del Ayuntamiento, lanza dos campañas promocionales este mes de mayo. Son propuestas dirigidas tanto al público adulto como infantil. La primera iniciativa consiste en un sorteo de tres vales de 100 euros, que se celebrará del 11 al 17 de mayo. Para participar, tan solo será necesario realizar compras por valor superior a 10 euros en hostelería, fruterías, loterías, expendedurías y reparación de calzado o a 20 euros en el resto de establecimientos adheridos a la campaña. El 21 de mayo se darán a conocer los ganadores.

La segunda iniciativa, una gymkana "muy divertida", bajo el nombre "En busca del animalito perdido", se celebrará la tarde del jueves 14 de mayo, aunque las tarjetas de participación se podrán recoger el miércoles 13. La propuesta está dirigida a niños de entre 3 y 10 años, que deberán ir acompañados por un adulto. A partir de las 17.00 horas, los participantes recorrerán distintos comercios del concejo, anunciados por Castricom a través de sus redes sociales, "en busca de pegatinas para completar una tarjeta" en la que se deberán pegar, explica la presidenta de Castricom, Margarita López. Los 80 primeros en finalizar el recorrido, recibirán como premio un cucurucho de chucherías, que se podrá recoger de 17.00 a 19.00 horas en los soportales del Valey.

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