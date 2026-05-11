El Consorcio de Transportes de Asturias pone en marcha en Avilés su primer bus eléctrico con tecnología de última generación

La conductora Rocío Fidalgo ha sido la encargada este viernes de estrenar el primer autobús eléctrico de servicios interurbanos del Consorcio de Transportes de Asturias. Lo llevó desde las cocheras situadas en Conde de Guadalhorce hasta la parada de Núñez de Balboa, en el barrio de La Luz. "Se cumple un hito, es el primer bus 100% eléctrico, es de última generación y comenzará a operar este martes en la compañía del tranvía eléctrico de Avilés", señaló la directora general de Transportes, Arantza Fernández Páramo. Pese a no realizar ningún servicio este lunes, el bus tenía escrito en el luminoso la que será, presumiblemente, su primera ruta, la que une La Luz con el Hospital, la L4.

Este autobús totalmente eléctrico tiene 450 kilómetros de autonomía y tiene una duración de recarga de aproximadamente tres horas "lo que le permite esa operatividad diaria", apostilló Fernández Páramo en La Luz junto a la alcaldesa, Mariví Monteserín. "Hemos calculado que se pueden ahorrar más de 115 toneladas de CO2 al año si hablamos de reducción de emisiones", apuntó la directora general de Transportes, que defendió que el transporte público "es una herramienta útil contra el cambio climático y por la mejora de la calidad del aire" además de exponer que el vehículo, para 96 plazas y 26 asientos, que incorpora la última tecnología en ayudas a la conducción, control de estabilidad, tiene cámara 360º y luego es plenamente accesible. Tiene rampa que se puede activar de forma manual y de forma automática también, espacio para dos sillas de ruedas.

En imágenes: El primer bus eléctrico del Consorcio de Transportes se estrena en Avilés / Miki López

Fernández Páramo detalló que el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) está inmerso en el diseño del nuevo mapa de las nuevas concesiones que prevé salir adelante este año con la publicación de ofertas. "Vamos a tener en cuenta la descarbonización es decir, en los criterios de adjudicación tenemos pensado que aquellos vehículos que sean menos contaminantes tengan una mayor puntuación. De esta manera el Principado acompañará a las empresas en este proceso de descarbonización que ya estamos haciendo a través de los fondos europeos, a través del mecanismo de recuperación y resiliencia al que hemos destinado más de 8,4 millones de euros", apuntó la directora general, que indicó que el coste de este tipo de vehículos es "elevado: el doble de un bus convencional". "Es una inversión potente pero merece la pena", señaló Fernández.

El nuevo bus eléctrico comenzará a realizar la línea 4, sin embargo, no va a tener una ruta asignada e irá alternándose en otras líneas de la concesión. La directora general detalló además que la elección de Avilés para incorporar el primer bus eléctrico interurbano del Consorcio tiene que ver con que "es una ciudad pionera en movilidad sostenible". "Hemos hecho ya inversiones con cargo a los fondos MRR, que entendemos que mejoran mucho la calidad de espera del transporte público con los intercambiadores de Los Telares y Jardines, y la comunicación con el Hospital San Agustín con ese carril bus. La posibilidad de nuevas rutas o frecuencias está en "fase de estudio" y en cualquier caso se aplicaría con las nuevas concesiones.

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"Hoy es un buen día porque realmente estamos dando pasos en aquel plan de movilidad que aprobamos en la ciudad, esta vez con el consorcio y la Dirección General de Movilidad, ayudándonos a que aquellos objetivos que teníamos de hacer una movilidad más cómoda y más sostenible sean posibles", indicó la alcaldesa, Mariví Monteserín, orgullosa de que Avilés estrene el primer autobús 100 % eléctrico del Consorcio, y los que se irán incorporando. "Todas las líneas que hemos diseñado con el consorcio últimamente han mejorado ya las posibilidades del transporte, de la comodidad de la movilidad pública, pero es verdad que ahora mismo estamos yendo a todos los barrios, en el plan de barrios, y hay algunas propuestas que trasladamos al consorcio y que posiblemente podamos también contribuir a hacer más cómoda la movilidad", señaló la regidora avilesina, que entiende que el objetivo final de este tipo de inversiones es "tener una ciudad más sana y con una movilidad más confortable" para que "cada vez apetezca menos sacar el coche de casa y para ir al hospital no llegar a usarlo nunca y eso porque el autobús público es más cómodo, más sostenible, más económico y más sano para todas y todos".