La Feria Avilesina de Asociaciones tendrá acento francés y será la "más viajera"

La ciudad se prepara para la Feria Avilesina de Asociaciones (FAVA), que este año tendrá acento francés y tendrá un punto viajero. Lo primero se debe a que esta edición, la décima, contará con la participación de una delegación de la ciudad gala de Saint-Nazaire, hermanada con Avilés, y lo segundo, porque las entidades participantes han ideado un "pasaporte del voluntariado" para fomentar la participación de los visitantes en un certamen que se celebrará el sábado 16 de mayo (de 11.00 a 15.00 horas) en el parque de Las Meanas y contará con 52 entidades participantes, una menos que el año pasado.

Como ya es habitual, la feria contará con un escenario, donde las distintas asociaciones participantes harán exhibiciones: habrá actuaciones musicales, pequeñas representaciones teatrales y muestras de baile. Serán en total 11 actividades sobre la tarima. En el puesto de cada una de ellas se realizarán talleres, juegos, sorteos y habrá también exposiciones. Asimismo, la feria contará con la participación de una delegación de la ciudad hermanada Saint Nazaire, que estará en la ciudad del 13 al 17 de mayo.

De las 52 entidades, 26 son de voluntariado. Para incitar a la gente a pasarse por sus puestos, los organizadores, que son las mismas asociaciones participantes, han ideado un "pasaporte del voluntariado". La vicepresidenta de la asociación Rey Pelayo, Ana María Díaz, lo explica: "Buscamos calar en la ciudadanía, que la gente de Avilés sepa que en su ciudad hay muchas entidades de voluntariado y muchos voluntarios, algo muy importante. Con esta propuesta, a cada visitantes se le hará una marca por cada puesto que visite. Si recoge ocho sellos de distintas asociaciones de voluntariado, se les dará un regalo. Si llegan a 12, participarán en un sorteo un poco más especial".

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La FAVA es un punto de encuentro e intercambio de experiencias entre todos los participantes e implicados. "Son 10 años de compromiso colectivo, trabajo compartido y demostrando que Avilés es una ciudad viva gracias a la implicación de su ciudadanía", asegura el concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García. "Nació desde el impulso de las asociaciones, y eso es lo que hace especial a la iniciativa. No es un evento diseñado únicamente desde una administración, sino una construcción colectiva del movimiento asociativo avilesino junto al Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Avilés", concluye el edil.