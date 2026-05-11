Foto Quirós, el estudio que inmortalizó miles de bodas y comuniones en Avilés y Castrillón, cierra por jubilación tras 44 años de historias

Sandalio Quirós abrió su estudio de fotografía, Fotos Quirós, en enero de 1982, en un primer piso de la calle José Fernandín de Piedras Blancas, en la que vivía con su mujer Begoña Riestra. Se embarcó en ese proyecto por pasión, ya había revelado imágenes en blanco y negro en la parroquia con el cura Don Lorenzo. Comenzó su andadura con su amigo Jorge Revuelta, que dejó el estudio dos años más tarde. Poco después, en 1988, Riestra se sumó al proyecto, y ahora, 44 años después de aquel primer disparo en ese estudio castrillonense, esta pequeña empresa cerrará sus puertas en la calle Cabruñana de Avilés, donde es un negocio de referencia desde 1999.

Sandalio se prejubiló en 2019, y ahora le toca jubilarse a Riestra, que desde que su compañero de vida dejó de hacer fotos se encargó en exclusiva del negocio. Quirós es un enamorado de la fotografía analógica y Riestra de la digital, y entre ambos han podido capturar momentos muy especiales para miles de personas entre Castrillón y Avilés. “Se trata de fotografía de pueblo, de la BBC (bodas, bautizos, comuniones) y fotos de carné, hubo años en Piedras Blancas de hacer cerca de 3.000 fotos de carné…”, relatan ambos.

El negocio comenzó en 1982 en casa y tres años más tarde, se trasladaron a un bajo en la calle Ramiro I, también en Piedras. “En junio de 2011 cerramos en Piedras. Durante muchos años mantuvimos las tiendas, pero ya no se podía”, comenta Quirós, que recuerda como en 1990 su estudio fotográfico llegó a contar con el primer mini laboratorio profesional de Asturias. “Mucho revelamos allí”, recuerda este hombre, que echa de menos la mejor óptica del mundo que tenían los equipos Hassel con los que disparaba. El cambio al mundo digital “supuso un gran desembolso”, sostienen ambos. Es más, Quirós se resistió a dar ese paso. Begoña Riestra reconoce que se adaptó mejor a los cambios y acudió a decenas de cursos para manejar la nueva herramienta digital.

“Iba con él de ayudante con una 35 milímetros y como me aburría, así me hice fotógrafa”, sonríe. Pero antes de todo eso, Quirós recuerda como en su primera boda, en una iglesia de Cudillero, llegó a trabajar de nuevas, sin haber hecho cosa igual en su vida. Aun así y pese a los nervios, el trabajo salió adelante. Y repitió esa experiencia miles de veces, ya con el bagaje que le daban los años llegó incluso a decir a los novios que se negaba a hacer fotos en restaurantes para bodas. “No me gustan las bodas y llegamos a hacer cuatro a la vez, lo me más gusta hacer fotos a las novias, siempre colaboran”, indica Quirós, que siguió con su afición hasta su prejubilación.

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Riestra se puso al frente en 2019 y el número de bodas se redujo considerablemente en este estudio, no así las comuniones, que siempre han sido considerables. Es más, precisamente por dos comuniones de niños de la calle Cabruñana, Riestra aguantó unos meses más con el negocio abierto. “Iba a cerrar en diciembre, pero me dijeron dos críos que querían hacer aquí las fotos de comunión…”, relata esta mujer, que siempre saca una sonrisa en las fotos de carné: “Hay que buscar el gesto”. Foto Quirós cerrará sus puertas el 30 de junio. Y Riestra ya tiene plantadas patatas, pescales y tomates para seguir activa.