El informe de la Sindicatura sobre las contrataciones del Niemeyer es "grave", advierte la oposición

El resultado de los análisis que la Sindicatura de Cuentas de Asturias realizó de los contratos que la fundación del Niemeyer celebró en 2024, y que señala que buena parte de las contrataciones hechas por el ente son irregulares, es "grave". Coinciden en esta valoración tanto el Partido Popular (PP), como Foro Asturias y Vox, los tres, con representación en el parlamento regional. La posición del PSOE a este respecto la va a hacer pública, aseguran, durante la comisión alternativa cuya convocatoria va a solicitar el PP esta mañana con el fin de desentrañar el "Informe definitivo de fiscalización sobre contratación del sector público autonómico" (está en su web desde hace unos días). El grupo de Izquierda Unida (IU) valorará el informe en cuanto termine de estudiarlo, señalan. La diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, a preguntas de este periódico, optó ayer por atrasar su valoración particular.

El órgano fiscalizador asturiano apunta, entre otras cosas, que "el 100% de los contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad –los de contrataciones artísticas, entre otros– tramitados por la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer carecen de pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas". Esto, añade el documento, "implica que el expediente carece de una definición de los aspectos jurídicos, económicos y técnicos que garantizan la seguridad jurídica, igualdad de trato y transparencia de la licitación".

El diputado José Luis Costillas, que es portavoz del PP en la comisión de Cultura, explicó que este lunes va a solicitar la convocatoria de una "comisión adicional" para que "la consejera de Cultura explique las irregularidades que marca la Sindicatura". El popular considera que lo que se trasluce del "Informe" es "gravísimo" y añade: "Recoge punto por punto todo lo que venimos denunciando desde hace meses".

Costillas apostilló: "Lo más grave, sin embargo, no son sólo las prácticas irregulares. Nosotros las dimos a conocer, pero la Consejera de Cultura –Ana Vanesa Gutiérrez (PSOE)– no hizo nada para pararlas", apuntó el diputado. "Sabiendo que la dirección del Niemeyer obraba a su modo, continuó permitiéndoselo", recalcó.

Por su parte, Adrián Pumares, el portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, señaló: "Esta noticia es muy grave. Si la Sindicatura detecta irregularidades en el 100% de los contratos analizados del Centro Niemeyer, no estamos ante un problema menor ni ante una simple cuestión administrativa: estamos ante una forma de gestionar que exige explicaciones inmediatas", destacó para, a continuación apuntar: "La cultura necesita apoyo público, pero precisamente por eso debe gestionarse con rigor, transparencia y respeto escrupuloso a la legalidad. Pagar servicios antes de comprobar si se han prestado, prescindir de pliegos técnicos o acudir de forma sistemática a procedimientos negociados sin publicidad genera dudas muy serias sobre el control del dinero público". Y concluyó: "No se trata de cuestionar la programación cultural, sino de defender que cada euro público se gaste bien, con controles, concurrencia, transparencia y garantías. Asturias no puede permitirse que sus grandes equipamientos culturales funcionen con zonas de sombra".

Arancha Martínez Riola, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Avilés, apuntó: "El Niemeyer, que debería erigirse como un referente cultural para Asturias, se ha convertido en un nido de opacidad y mala gestión que además vive de espaldas a la actividad cultural en Avilés y de los avilesinos que lo mantienen con sus impuestos. Rara es la vez que se ve a Carlos Cuadros, que tiene uno de los sueldos más altos de la administración pública de Asturias, hacer acto de presencia en actos culturales o crea vínculos con la ciudad de Avilés a la que debe su cargo".

El órgano auditor destaca el aumento de los contratos menores

La Sindicatura de Cuentas del Principado radiografía la gestión de los gestores de la fundación del Centro Niemeyer en el "Informe definitivo de fiscalización sobre contratación del sector público autonómico" correspondiente a 2024.

Lo que hace es analizar las cuentas de los contratos negociados sin publicidad (los que se celebran con un proveedor de un servicio específico, tipo una compañía de teatro), pero también los contratos menores. Al respecto de los primeros, se apunta en el informe que no se calculó correctamente el presupuesto base de licitación, ni el valor estimado del contrato. Es decir: no se sabe ni cuánto deben valer esos contratos, ni por qué se eligió ese procedimiento excepcional. De los menores, concluye que hay "una utilización reiterada y, en determinadas ocasiones abusiva, de la contratación menor por el sector público autonómico para la cobertura de necesidades recurrentes". Dicho de otra manera: la fundación del Niemeyer usó el contrato menor para adjudicar contratos que, por su importe, no podían tramitarse como contratos menores.

El Centro Niemeyer, recoge el informe, presentó 11 alegaciones a las conclusiones eventuales del informe. La Sindicatura de Cuentas, sin embargo, las rechazó todas. De las 51 alegaciones presentadas por todas las entidades fiscalizadas –entre ellas, la fundación del Niemeyer–, sólo el 19,61% (10 en total) modificaron el texto. El 70,59% no lo modificaron en absoluto, y el resto apenas introdujeron matices. El Niemeyer, con sus 11 alegaciones, contribuyó de forma destacada al bloque de las desestimadas.

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La Sindicatura, que también fiscaliza el consorcio Cogersa o la Fundación de la Universidad, concluye que en "el 26,98 % de los contratos menores analizados no consta nombrado el responsable del contrato por el órgano de contratación". Incluido los del Niemeyer.