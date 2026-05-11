Leticia Sabater, cabeza de cartel en las fiestas de San Isidro en Soto del Barco

Soto del Barco ya tiene todo listo para las fiestas de San Isidro que se celebrarán el próximo fin de semana, que se extenderán desde el viernes 15 al domingo 17. La comisión de fiestas de Soto del Barco ha elaborado un variado programa encabezado por la mediática Leticia Sabater para la noche del sábado. La televisiva artista es el principal reclamo de estas fiestas a las que hace años también participó Kiko Rivera.

El pistoletazo de salida tendrá lugar el viernes 15 de mayo. La noche arrancará a las 23.30 horas con la actuación de la orquesta "Da Silva", que volverá a subirse de nuevo al escenario sobre las 02:30 horas. Entre medias, una discoteca móvil mantendrá el ritmo en el recinto ferial, que cuenta con una gran carpa contra la lluvia, un servicio de bar y un dispositivo especial de seguridad.

Sin duda, el plato fuerte llegará el sábado 16 de mayo con Leticia Sabater, que subirá al escenario a las 00:15 horas. La artista, convertida en un fenómeno viral e icono pop en los últimos años cuenta sus espectáculos con llenos absolutos como el registrado el pasado año en las fiestas de El Fresno, en Grado. Su concierto que será gratuito será el eje central de una noche que comenzará con la "Banda de Ayer" a las 22.45 horas y continuará con la orquesta Costa Norte ya de madrugada.

El domingo 17 de mayo estará dedicado a la tradición y el encuentro familiar. A las 12.00 horas se celebrará la solemne misa seguida de procesión. A la hora del vermú actuará el tío "Sensación". Ya a las 17.00 horas, las calles se llenarán de color con el tradicional desfile de carrozas, que este año contará con el acompañamiento de la Banda de Gaitas Villa de Avilés.

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Finalmente, a las 19.00 horas, la comisión de festejos repartirá bollos preñaos a los socios y la jornada concluirá con una romería con el Trío Sensación. La organización se recuerda que queda prohibido el botellón dentro del recinto festivo para garantizar la seguridad de todos los asistentes y el correcto funcionamiento del servicio de bar.