La Orden 66 Asturias convierte el Hospital San Agustín de Avilés en una galaxia de sonrisas

Soldados rebeldes e imperiales llegaron desde una galaxia muy, muy lejana al Hospital Universitario San Agustín de Avilés para celebrar su 50 aniversario. La asociación Orden 66 Asturias se vistió de "Star Wars" para sacar unas cuantas sonrisas a los pacientes ingresados más jóvenes. Con los sables láser, caminaron por los pasillos del centro, saludando también al personal sanitario.

Un "stormtrooper" sacando cita en la máquina del Hospital San Agustín. / Consejería de Salud

Aunque algunos de ellos sirven al lado oscuro de la Fuerza, entregaron juguetes para la ludoteca y libros para la biblioteca juvenil. Un gesto que convirtió el hospital en un lugar "todavía más especial" y que ayuda a hacer más llevadera la estancia de los más pequeños, demostrando que la verdadera Fuerza reside en las personas.