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La Orden 66 Asturias convierte el Hospital San Agustín de Avilés en una galaxia de sonrisas

Soldados imperiales y rebeldes recorrieron los pasillos del centro avilesino para celebrar su 50 aniversario, entregar juguetes y libros y hacer más llevadera la estancia de los niños ingresados

Los miembros de la Orden 66 Asturias vestidos de Star Wars junto a los juguetes y los libros regalados al hospital.

Los miembros de la Orden 66 Asturias vestidos de Star Wars junto a los juguetes y los libros regalados al hospital. / Consejería de Salud

Marta Ortiz

Soldados rebeldes e imperiales llegaron desde una galaxia muy, muy lejana al Hospital Universitario San Agustín de Avilés para celebrar su 50 aniversario. La asociación Orden 66 Asturias se vistió de "Star Wars" para sacar unas cuantas sonrisas a los pacientes ingresados más jóvenes. Con los sables láser, caminaron por los pasillos del centro, saludando también al personal sanitario.

Un stormtrooper sacando cita en la máuina del Hospital San Agustín.

Un "stormtrooper" sacando cita en la máquina del Hospital San Agustín. / Consejería de Salud

Aunque algunos de ellos sirven al lado oscuro de la Fuerza, entregaron juguetes para la ludoteca y libros para la biblioteca juvenil. Un gesto que convirtió el hospital en un lugar "todavía más especial" y que ayuda a hacer más llevadera la estancia de los más pequeños, demostrando que la verdadera Fuerza reside en las personas.

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